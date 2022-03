Mujeres de retos

Janet Alegría es una mujer de retos, su disciplina y perseverancia la han llevado a destacar en los Juegos Olímpicos de Tokio como entrenadora de la selección mexicana de parataekwondo.

La taekwondoín no se detiene, ya se visualiza en París 2024, por lo que se encuentra concentrada a superar los próximos desafíos.

“Los retos que se vienen con mi equipo de parataekwondo, salimos al abierto de Puerto Rico el primero de abril después viajamos el 15 de abril estaría compitiendo en República Dominicana. El 7 de mayo viajamos al Manchester, igual el 25 de mayo vamos a estar en Roma obviamente sumando el mayor número de puntos en el ranking para que mis atletas puedan clasificar directo a los Juegos Parapanamericanos de Chile 2023 sí también estar posicionándolos para los Juegos Paralímpicos de París 2024”, explicó la galardonada con el Premio Nacional del Deporte por CONADE.

El orgullo sanjuanense explicó que los jóvenes están listos para la concentración del 7 de marzo en las instalaciones del CENAR para encarar las competencias.

La multimedallista tiene expectativas altas para el deporte sanjuanense, desea que más jóvenes locales formen parte de las selecciones nacionales por ello está por abrir, junto con la olímpica María del Rosario Espinoza su escuela de Taekwondo.

Siendo un ejemplo a seguir, Janet Alegría es una mujer trabajadora, consciente de que los jóvenes merecen mejores oportunidades y todo el apoyo para alejarlos de las situaciones de riesgo y en caminarlos a conseguir sus sueños.

“Me siento muy agradecida con la vida a dejar todo en cada competencia, pues ahora que se me otorga el Premio Nacional del Deporte 2021 es algo que me sigue inspirando a seguir trabajando equipo de taekwondo no sólo por mi municipio sino por México”.

Por lo que hizo la invitación a formar parte de su familia deportiva.

“Invitar ojala halla atletas de San Juan del Río donde puedan buscar un atleta que tenga una dismelía, que no se no se haya desarrollado el brazo que haya tenido una amputación la verdad lo estamos buscando. A mí me gustaría que se acerquen a la escuela María Espinoza- Janet Alegría donde los atletas que tenga la clasificación necesaria la escuela los va a becar, no van a pagar ellos mensualidad, van a estar becados para qué para fomentar lo qué es el para taekwondo”, expuso la entrenadora nacional quien en llevara a la selección Mexicana a ubicarse en el medallero en los Paralimpicos de Tokio 2020.