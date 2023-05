Nadadoras mexicanas contradicen a AMLO y niegan apoyos para viaje a Egipto

Entre porras, flores y abrazos de sus familiares, regresó la Selección de Natación Artística a la CDMX. Las medallas conseguidas en la Copa del Mundo celebrada en Egipto acompañaron la sonrisa de las sirenas, que en cuanto se abrieron las puertas fueron abordadas para responder a la clásica pregunta de cómo se sienten, pero también, aclararon la polémica de los recursos con los que pudieron ir a competir.

La primera en hablar fue la capitana Nuria Diosdado, quien reconoció que, en efecto, parte del equipo recibe apoyo de la Sedena, pero ésta no aportó un solo recurso para la travesía.

“Los apoyos de Sedena seguimos teniéndolos, no se han retirado. Pero esa información de que tuvimos viáticos y una parte del viaje fue cubierto por la Sedena no es así”, comenzó.

Nuria confirmó que prácticamente todo el viaje a Egipto fue cubierto por Fundación Telmex, la cual coordinó la entrega de recursos con Words Aquatics.

“El apoyo fue 100% de la Fundación Telcel. Vuelos, hospedaje, alimentos lo cubrieron en su totalidad. De hecho el dinero no pasó por nosotras, lo pagaron directamente ellos tanto a la agencia de viajes como a World Aquatics y fuimos 14 personas. Un fisioterapeuta nos acompañó que no es el de Conade, la Clínica Core nos prestó un fisioterapeuta para poder viajar con nosotros y pues así nos fuimos armando de un gran equipo”, contó Diosdado.

Hacen llamado a Guevara y la Conade

Si bien el conflicto que existe entre la Federación Mexicana de Natacion y World Aquatics desencadenó el corte en las becas a los atletas. Nuria Diosdado reconoció, que al igual que la Sedena, hay un apoyo que continúa en Conade y ese es el uso de sus instalaciones.

“Ellos no nos han quitado el apoyo para estar en el CNAR y eso nos ayuda mucho. La verdad es que sí hay una falta de comunicación, no sabemos en dónde estamos parados con la situación de la FMN. Invitarlos, no es que busquemos el conflicto, lo único que busco es que hagan su trabajo y nosotras el nuestro”.

La capitana de la selección de Natación Artística hizo un llamado a Ana Gabriela Guevara, a quien pide puedan platicar y llegar a un acuerdo.

“Con los resultados que tenemos espero que se sientan muy orgullosos. Lo que estamos haciendo es de corazón, ella sabe que el deporte es difícil. Con toda la trayectoria que tiene conoce lo que es estar en esta posición. Que vea que estas medallas que conseguimos fueron con mucho entrenamiento, que son para México, entonces que se sienta parte y que se una a este movimiento y que realmente se va la forma de solucionar una situación que no nos corresponde para que sea más fácil la llegada de todos los apoyos”, cerró.

Continúa la venta de trajes de baños

Además del apoyo recibido por Fundación Telmex, la venta de trajes de baño y toallas especiales ha ayudado al equipo de natación artística mexicana a solventar gastos. Sobre todo para sus entrenadores, quienes también han sufrido el retiro de becas.

En la primera venta se lograron sacar 900 trajes de baño al Mercado y ahora, en una nueva preventa, la selección ya tiene comprometida 840 más, los cuales serán enviados a sus compradores que se apuntaron en la preventa.

Del mismo modo, las toallas se están “vendiendo muy bien”, aseguró Diosdado, pues también tienen aseguradas aproximadamente 400, lo cual les ayudará a continuar solventando los gastos de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que darán inicio el próximo 23 de junio.