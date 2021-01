Netflix lanza nuevo documental sobre Pelé

Río de Janeiro, Brasil | AFP.- Netflix y Pelé anunciaron el lanzamiento de un documental que retratará la transformación de la revelación del joven prodigio del fútbol en el Mundial de 1958 en un "héroe nacional durante una era radical y turbulenta de la historia brasileña".

El filme estará disponible en la plataforma a partir del 23 de febrero.

"Pronto tendré la oportunidad de revivir mis memorias. El 23 de febrero, mi historia será contada en un documental producido por Netflix. ¡Estoy entusiasmado por verlo!", escribió O Rei en un mensaje colgado en las redes sociales en portugués y en inglés.

La película trae "algunas imágenes raras de archivo y declaraciones de legendarios excompañeros [de Pelé] en Santos y en la Seleçao, aparte de declaraciones inéditas de familiares, periodistas, artistas y otras personalidades de aquella época", adelantó Netflix a la AFP.

Fue dirigida por David Tryhorn Y Ben Nicholas, que ya se ilustraron en filmes como "Tudo ou Nada: Seleçao Brasileira", que relata la conquista de la Copa América por la Canarinha en 2019.

Pelé es el único futbolista en haber alzado tres copas mundiales (Suecia-1958, Chile-1962, México-1970). Esta última, con un equipo considerado el mejor de todos los tiempos, fue conquistada durante la época más dura de la larga dictadura militar de Brasil (1964-1985).

En 2000, Pelé fue coronado jugador del siglo XX por los expertos de la FIFA, aunque el voto popular adjudicó ese rango al argentino Diego Maradona.

"Espero que algún día podamos jugar juntos al fútbol en el cielo", dijo el astro brasileño cuando el Pibe de Oro falleció, en noviembre pasado.

