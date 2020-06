Nueva etapa

La futbolista profesional Alma Verania López tiene en mente conseguir un campeonato con su actual equipo Mazatlán. La originaria de San Juan, en entrevista para El Sol de San Juan, contó que esta faceta como defensa espera sea una gran experiencia. Desea aportar la experiencia que ha adquirido al estar en otros equipos.

Desde 2017 ha permanecido en el futbol femenil logrando ser campeona con América en 2018, formó parte de Gallos Blancos y Monarcas.

“Me ha abierto las puertas, estoy muy agradecida con el equipo, siempre he tenido el apoyo de ellos, la verdad estoy contenta aquí”, declaró.

“No me queda más que agradecer a la institución Monarcas, Morelia, muy agradecida desde el primer día en mi estadía con el club, a la afición, a la ciudad. Lamentablemente no pude jugar por mis lesiones pero siempre sentí el apoyo en todo momento. Me llevo grandes recuerdos”, agregó.

La defensa ha sido paciente en este proceso, que por mucho ha sido complicado, ahora con Mazatlán buscará salir al 100 a la cancha.

Por sus extraordinarias cualidades futbolísticas es una de las talentosas figuras del futbol nacional.

La jugadora contó que la liga progresa aunque hace falta más, complementaron a las jugadoras mexicoamericanas lo que ha hecho tener más nivel en todos los equipos, pero se necesita de más apoyo en todas las áreas.

“De ahí en fuera las jugadoras estamos comprometidas para que la Liga crezca más en todos los aspectos, al final de cuentas es beneficio para todas”.

En su trayectoria, Alma ha sumado múltiples logros, consiguió el campeonato con América, sobresalió con la selección en los Juegos Olímpicos de la Juventud logrando un tercer lugar para México en la China en la categoría Sub 15. Representó a México en la gira por Europa en Italia en 2016, con el apoyo del entrenador Cristopher Cuellar y la auxiliar Mónica Vergara.

En Costa Rica llegó con el equipo nacional a cuartos de final frente a Japón.

“Son gratos recuerdos, momentos muy bonitos, los llevo siempre en mi mente en mi corazón y trato de transmitir toda esa experiencia que tuve en Juegos Olímpicos y en el pre Mundial, no quito el dedo del renglón de poder regresar y llevar de nuevo la camiseta por México”.

A pesar de sus logros, la futbolista conserva una gran humildad por lo que agradece siempre a quienes han estado en todo momento, a su familia quien nunca la ha dejado sola: “han estado al pie del cañón, a la institución que desde el primer momento que llegué a las instalaciones he tenido el apoyo, al profesor Luis Fernando Laza en rehabilitación, estoy muy comprometida con mi rehabilitación, con el equipo para aportar tanto en el futbol como en lo personal”.