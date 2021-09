Orgulloso del bronce olímpico

Cuautli Emmanuel González Tec, originario de San Juan del Río, participó con la selección mexicana de futbol que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, experiencia que sin duda lo marco de forma importante en su trayectoria profesional, por lo que le dedicó esta medalla a todos los que lo han apoyado en todo momento, especialmente a su familia y quiere estar en París 2024.

“Le dedico esto a mis padres en primer lugar, a mis hermanos, tengo un hermano que tiene leucemia y siempre le digo que lo admiro mucho porque todos los días se levanta con una sonrisa, nos da el ejemplo de no rendirse, a toda mi gente bonita de San Juan del Río, y sobre todo a mi novia porque es difícil estar lejos de casa; esta medalla es para todo Querétaro, también para todo Hidalgo que allá estudié, y para todo México”.

Respectó a lo que fue su experiencia en tierras niponas, el fisioterapeuta queretano manifestó que se sintió aislado durante los 15 días que estuvieron en Hiroshima, pues no podían salir y cuando iban a comer, iban acompañados de un oficial, pero las cosas fueron diferentes ya en la villa olímpica.

“Me sentía aislado porque no podíamos salir, teníamos vigilancia las 24 horas, si teníamos que ir a comer bajaba un oficial con nosotros, la seguridad era muy estricta, terminó esa semana de preparación y llegó lo que todos ansiábamos… entrar a la villa, estaba emocionado, y lo primero que hicimos fue ir al comedor para ver a todos y ahí empezó la aventura”.

González Tec, destacó que la clave de ganar la medalla de bronce fue que, en el equipo, tanto jugadores como staff, se llevaron muy bien, además de que, tras la derrota ante Brasil, los ánimos decayeron, pero sabían que tenían todavía las posibilidades de pelear por el tercer lugar y hacer historia, lo cual consiguieron.

“Todos eran muy buena onda, una de las anécdotas es que me pusieron en un concurso de baile con el doctor, el doctor sacó unos pasos increíbles y ganó, siempre teníamos esa competencia entre él y yo, él me ganó en el baile, pero yo le gané en unas carreritas en la cancha, el ambiente era muy sano. No podíamos regresarnos sin nada, luego de tantos mexicanos apoyando, tanto trabajo. Tuvimos una charla muy bonita (tras la derrota con Brasil), llegó el partido contra Japón, llegó el primer gol y vives la euforia, lo gritas, llegó el segundo y ya quieres que se acabe todo, llegó el tercer gol y ahí el sueño se hizo realidad”.

Después de esta aventura, todo el staff tuvo unos días de vacaciones, pero regresaron ya al trabajo pues comenzó el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, justa en la que a Cuautli le gustaría volver a ser parte de una selección olímpica.

“Me veo en París apoyando, dando mi máximo esfuerzo y si no me toca ir, estaré apoyando desde donde esté, mandando todas las buenas vibras, y si me toca ir, daré mi máximo para que los jugadores estén en su mejor nivel”.