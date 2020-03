Oro para queretana; orgullo local

La taekwondoin queretana Anabell Salmerón Carmona, con 20 años en el Taekwondo, es un referente del deporte nacional especializada en el área de Poomsae desde hace 9 años.

La campeona expuso que para ella Poomsae es lo marcial del Taekwondo, es meramente marcial. Una combinación de técnicas y defensas. Es un combate imaginario, es la parte más estética. Más bonita que representa del Taekwondo.

Deportes Confía en Brandon Plaza

En Puerto Vallarta refrendó el título de campeona en Poomsae como parte de su preparación rumbo al mundial de la especialidad en Dinamarca, evento por la Federación Mexicana que preside el profesor Raymundo González.

La campeona dijo: “no tengo palabras para expresar mi gratitud hacia Dios y la vida misma. Me siento muy bendecida. Un lugar en el podium o fuera de él no te define como persona ni como atleta, todos los días, en cada entrenamiento, cada torneo, cada día al levantarte e ir a entrenar adolorido, sin ganas, con mil cosas en la cabeza, o con tus hijos (en mi caso), creamos la propia definición de nosotros mismos. Yo no soy la que ganó el México Open, todas lo hicimos, simplemente soy Anabell”.

Deportes Taekwondoínes tuvieron congreso anual

La taekwondoin está cada vez más cerca de asistir al Mundial de Dinamarca en mayo.

Previamente se hizo de la medalla de oro en Zacatecas: “estoy muy contenta, agradecida con Dios por todas las bendiciones que me ha dado este año. Espero que el próximo año esté lleno de muchas bendiciones y podamos asistir al Mundial. Traer buenos resultados como hasta ahora”.