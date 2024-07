Oro y bronce para San Juan en el Swin & Run

Extraordinaria participación por parte de los sanjuanenses, Marco Ángeles y Alex Hernández, este fin de semana en la modalidad de Swin & Run, dentro de los eventos de Triatlón San Gil, el cual cumplió 32 años de historia.

Los deportistas tuvieron que realizar la distancia de los 300 metros dentro del Lago de San Gil y en y posteriormente recorrer 5 kilómetros de carrera. En esta ocasión el nadador Marco Ángeles impuso ritmo desde los primeros metros, seguido de Bernardo Guerrero y Alex Hernández, quienes fueron los tres primeros lugares.

Tras su participación los ganadores dijeron que fue un gran evento. "Me siento muy contento por este excelente resultado, satisfecho con el ritmo que tuve tanto en natación como en carrera que me permitió mantener durante la competencia y cerrar de gran manera, también muy contento de participar nuevamente en la modalidad de acuatlón, participar en esta disciplina me parece muy emocionante y bueno para mi preparación para mis próximas competiciones", expuso el campeón.

Por su parte Alex Hernández dijo que desde 2016 no competía en esta modalidad en San Gil. “La primera vez fue en 2014, es bonito retomar esta modalidad, mis primeros pasos al triatlón, feliz y contento de subir al podio, ese era el objetivo tras venir de una operación, solo queda seguir trabajando y mejorando, gracias triatlón San Gil y a Mario Herrera por retomar este formato", declaró el deportista.

La modalidad de Swim Run para hombres de 18 a 29 y 30 a 39 años fue nueva en esta edición del triatlón San Gil a petición de los varones, ya que originalmente era para mujeres y juveniles hasta 17 años.