Osos son campeones

El equipo Osos se coronó campeón de la categoría Master de la Liga de las Estrellas, al vencer en tanda de penales al equipo Victoria.

Ante una buena entrada en las gradas del campo principal de la Unidad Deportiva Norte, se llevó a cabo el partido de la gran fina, entre los dos mejores equipos del torneo. El partido estuvo muy parejo, con pocas intervenciones de los porteros de ambos equipos, ya que la lucha se centró en el medio campo.

Sin embargo al minuto 30 del primer tiempo el jugador del equipo Victoria José Barrios disparó desde afuera del área rechazando el balón el arquero de Osos Vicente Varo y aprovechando que dejó el balón Reynaldo Hernández para abrir el marcador 1 a 0 a favor del Victoria, marcador con el que terminó el primer tiempo.

En el segundo tiempo el equipo Osos salió a buscar el empate, el cual consiguió por medio de Sergio Paz, marcador de empate a un Gil con el cual terminó el partido en su fase regular.

El campeón saldría de la tanda de penales. Cada equipo tiró una serie de cinco penales, el conjunto de Osos anotó los cinco y Victoria falló su penal el jugador José Urquiza, dándole el campeonato al equipo Osos.

En la ceremonia de premiación el titular de la liga felicitó a los jugadores por hacer posible la temporada, aplaudió el que se mantengan en el futbol que estén activos en el deporte.

“ Esto costó demasiado y es gracias a ustedes, a las ganas que hemos tenido por jugar este deporte a nuestra edad es algo que quiero que tomen consciencia. Me he encontrado gente que se sorprende cuando nos pregunta qué edad tenemos y saben que aún jugamos, no lo creen más porque es de competencia”, declaró Oscar Martín López.

Agradeció a club Victoria por el equipazo que hicieron en el torneo. “Se pudo haber ido para cualquier lado el triunfo, cualquiera pudo haber sido campeón. Lo importante es que nos damos el gusto de venir a jugar”, finalizó.

La Liga de las Estrellas dio oportunidad a los jugadores de hacer comunidad en el futbol y continuar en competencia, ante la demanda de jugadores que han encontrado en el futbol la manera de mantenerse fuertes. Si bien la falta de espacios es una de las limitaciones en el deporte en San Juan del Río, los equipos mantienen trabajando en cada temporada.