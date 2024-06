Pablo, basquetbolista de oro

Pablo Eduardo Magaña Gutiérrez, campeón nacional de los Juegos Conade en Basquetbol, dio cuenta de sus planes a futuro dentro del deporte, con miras a seguir destacando y llevar el nombre de San Juan del Río en alto.

Con 18 años de edad, Eduardo es un deportista comprometido en sus estudios y en la competencia, quien cursa el último año de preparatoria. Su carácter y determinación lo han llevado a representar a la entidad en ediciones anteriores.

“Fue un privilegio llegar al nacional, todo sacrificio tuvo su recompensa. Lo importante fue trabajar como un equipo unido, fue algo que dijo el coach, siempre pidió que estuviéramos juntos, hubo una unidad”, señaló el joven deportista.

“Creo que eso fue lo que propició que lográramos alcanzar nuestro objetivo. Cada uno de los enfrentamientos estuvo muy fuerte, pero valieron para llevar a la final”, señaló.

El deporte lo aprendió de sus padres, pues desde niño le inculcaron el desarrollarse en una disciplina.

“Hasta ahorita lo he ocupado como una herramienta porque gracias a él estoy donde estoy, estoy estudiando en la escuela donde estoy y gracias al basquetbol. Me ha abierto muchas puertas y he conocido a personas que son como mi familia”, destacó.

Lo importante fue el trabajo en equipo.

Por ello agradeció el apoyo de sus papás, que lo han motivado a lograr sus metas.

Con carácter el joven hizo frente a su rivales como el Estado de México, Chihuahua, Guadalajara y salir triunfadores luego de disputar cardiacos encuentros, liderados por el profesor Daniel Avendaño.

Pablo formó parte de la selección que consiguió el histórico resultado, ya que ningún equipo varonil queretano había conseguido ser el número uno a nivel nacional, desde que se realizan los Juegos Nacionales, los cuales tuvieron sus inicios a finales de la década de los 90.