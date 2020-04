Pablo Pérez de Lara es un adolescente con gran experiencia

Muy pocos tienen la fortuna de dedicarse a lo que más les gusta en la vida, tal es el caso de Pablo Pérez de Lara quién es un adolescente con gran experiencia dentro del automovilismo deportivo, pasión que heredó de su padre, Ricardo Pérez de Lara que es un destacado piloto profesional de nuestro país.

“La pasión por la velocidad, y un poco de mi historia en el automovilismo la heredé de mi padre, Ricardo Pérez de Lara, piloto profesional, campeón de diversas competencias y quien también, este 2020, forma parte de la parrilla en la categoría estelar en la Súper Copa”, dijo Pablo Pérez de Lara.

En 2016, con apenas 13 años de edad, inició su carrera profesional al competir en SKUSA ProTour y el Texas Pro Kart Challenge (TPKC) posicionándose en el top 10, incursionó en el SKUSA Supernats en Las Vegas, siendo el mejor piloto mexicano entre 2016 y 2017, mientras que un año después participó por primera vez en el kart más competitivo en Estados Unidos, el X 30 Senior, para 2019 ya es piloto oficial del Ricciardo Kart para México y Estados Unidos con resultados sobresalientes, firmó con el RPL Racing Telcel para la FIA Fórmula 4 Serie NACAM y en este 2020 se sumó a las filas de la escudería HO Speed Racing.

“Para mí, estar en la pista representa muchas satisfacciones y la responsabilidad de entregar muy buenos resultados al equipo que me acogió, pero también es una gran emoción hacer lo que me gusta. Ahora que estoy en Súper Copa, lo que me motiva es ganar el campeonato para darle esa gran satisfacción al HO Speed Racing, quienes confiaron en mí al darme la oportunidad para estar ahí y qué mejor que agradecerles de esa forma” externó el nuevo integrante y el piloto más joven de la escudería HO Speed Racing para Súper Copa Mercedes Benz.