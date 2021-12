La seis veces campeona mundial de Freesyler, Paloma Pujol se presentó en la unidad deportiva Emiliano Zapara de Tequisquiapan en la cancha de fútbol rápido para dar muestra a chicos y grandes que con constancia y disciplina pueden alcanzar sus metas.

Previo a su competencia que tendrá la próxima semana en Madrid, la originaria de Tequisquiapan tuvo un acercamiento con la afición de futbol para dar una exhibición de dominio de balón y porqué es la número uno.

La jugadora aceptó la invitación hecha por la asociación Vistiendo Sonrisas en coordinación con la Liga de Futbol Soccer, la Dirección del Deporte y Pepe Canela Boutique.

Pujol compartió con los presentes cómo inició en el fútbol hasta elegir el estilo libre, su historia se plasma en el documental All I need is a Ball bajo la dirección de Elena Molina.

Paloma se ha distinguido en festivales internacionales como el Filmfest Dresden de Alemania, el Festival de Cine de Madrid, el Internacional de Cortometrajes Jujuy Cortos de Argentina.

De ascendencia española, Paloma consiguió una ficha de chico para poder entrar en un equipo bajo e nombre de Javi. En el 1999 en Madrid jugó en diferentes equipos fue en ese año que se apasiona por el hacky ( pelota pequeña de tela rellena con bolitas de arena o metal) para hacer malabares sin que caiga al sueño que pertenece al footbag.

Tras sufrir una lesión, la joven encontró en el footbag un aliciente para continuar entrenando. La constancia y practica la llevaron a figurar a nivel mundial y abrir brecha en la rama femenil.

En la presentación José Antonio Mayo Berrios de Pepe Canela agradeció a la deportista por sumar con Vistiendo Sonrisas para apoyar a los jóvenes a materializar sus sueños.

“Vistiendo Sonrisas es un proyecto que empezó hace dos años y medio por medio de Pepe Canela que es la marca. El motivo social surgió en un principio estábamos tratando de ayudar a las comunidades con ropa, sobre todo a las comunidades más necesitadas de Tequisquiapan.

En un segundo paso empezamos con el tema alimentario y ahora queremos ayudar a que los jóvenes cumplan con su objetivo desde el punto deportivo por eso trajimos a Paloma, 6 veces campeona del mundo quien nos va a compartir su experiencia”, explicó Antonio Mayo.

Recientemente la asociación se presentó en San Nicolás, en la zona de los hornos, apoyando en el tema de las inundaciones con el tema de alimentos, de ropa.

La número uno invitó a los jóvenes a no abandonar sus sueños.

“Las Competencias y retos eso es algo que en la cabeza de un freestyler estacada 5 minutos porque quieres hacer un truco nuevo, quieres competir en todo lo que esté a tu alcance. Viajo a España el domingo tengo un torneo, voy a llegar con el horario cambiado. El torneo es masculino pero al ser freestyle lo veo como una oportunidad de mejorar los trucos, da igual si te eliminan porque estoy ganando experiencia”, expuso la campeona.

Entre sus planes a mediano plazo esta el realizar muchos tutoriales online para que la gente se ponga a práctica.