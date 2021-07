Panathlon anuncia gala del deporte

El Panathlon Club Querétaro anunció lo que será la XXX Edición de la Galal del Deporte Queretano 2020, ceremonia en la que se reconocerá a lo más destacado de nuestra entidad en los diferentes ámbitos, además de manifestar que para esta oportunidad se realizará la premiación en conjunto de las ediciones del año pasado y esta, debido a que la anterior se tuvo que suspender por la pandemia del Covid-19.

La Gala del Deporte Queretano, se realizará el 15 de julio a las 8:00 horas, teniendo como sede las instalaciones de Decatlón, almacén de artículos deportivos, y en donde Jorge Bermejo manifestó que se entregarán los reconocimientos a los que han realizado una trayectoria correcta, cumpliendo y compartiendo los valores y principios que el deporte enseña, convirtiéndose en buenos ejemplos para la juventud, así como a las promesas deportivas.

“Nosotros tenemos muchos años trabajando muchos años en cuidar que todo niño tenga la oportunidad de aprender los buenos valores, los buenos principios que el deporte enseña, por lo que llevamos 31 años premiando a los que lo cumplen y señalando a quienes no lo cumplen, la tarea del Panathlon no es muy grata a veces, tenemos que señalar errores, fallas, pero en el otro sentido tenemos la oportunidad de premiar a aquellos que tienen una trayectoria muy correcta, se divide en dos niveles, aquellos que han cumplido una trayectoria y que han hecho de los valores suyos propios y los que son una promesa, no una promesa deportiva, porque ya han conseguido buenos resultados pero que de alguna manera son una promesa de seguir una trayectoria de toda su vida, sabemos que muchos deportistas después de que han dejado su carrera, no han dejado muy buena huella y otros que han sido un verdadero ejemplo”.

En esta ocasión, se dijo que entre los galardonados se encuentran Pablo Guillermo Vázquez Morelos, quien es nadador de la categoría Master y que posee actualmente tres récords panamericanos, por lo que se le entregará el premio “Don Roberto Ruiz Obregón”, lo mismo que a María Elena Flores Paniagua, quién es practicante de Taekwondo, de la escuela Eagle Park de Querétaro, mientras que el galardón de “Ciudad de Querétaro” será para Alberto Rosales de la Vega, destacado jugador, entrenador y promotor del Ajedrez en nuestra entidad, así como para César Guillermo Moreno Bravo que es miembro vitalicio de la IAAF (Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo) hoy World Athletics.

Por otro lado, y como ya es una costumbre, también se premiará a los mejores periodistas deportivos con el reconocimiento de “Fuego Olímpico”, que en esta ocasión será para Agustín Zepeda Figueroa y para Danay Martínez Rocha, Andrés Guzmán recibirá el premio “Ludis Iungit” El Deporte Une, mismo que se le entregará al Municipio de Corregidora, entre otros galardones más, entre los que destacan dos In Memoriam, que serán para Andrius Arunas Bermejo Kveinnyte, jugador de Hockey Sobre Hielo, Mario López Méndez, periodista deportivo y Michel Simon Mourier miembro de Panathlon Club Querétaro.