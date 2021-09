Pasión por los senderos

El corredor Rigoberto Hernández Moreno es un referente en el running sanjuanense quien suma 34 años recorriendo el país, ejemplo de determinación y disciplina.

Todo comenzó cuando Rigo, como con cariño le llaman, a la edad de 16 años cuando aún cursaba la preparatoria tuvo el acercamiento a las carreras.

Deportes

“Se hacían las carreras del pueblo, algunas de 5 y 10 kilómetros. Fue como me gustó tanto este deporte, me apasionan las carreras. Conforme fue pasando el tiempo conocí a más corredores, supe de ellos”, recordó el deportista.

Recientemente realizó un ultramaratón en la Barranquita Creek en Chihuahua, para cruzar la meta de los 50 kilómetros en 6 horas 39 minutos con 57 segundos y figurar en la sexta posición a nivel nacional.

“Te vas dando cuenta que las carreras son muy amplias, últimamente he sabido otras competencias, conoces a muchos corredores. Me llamó mucho la atención cuando conocí un grupo y ahí había el Trail. Un día invitándome a correr este deporte me gustó más, me gusta subir cerros, retarme a mí mismo, me encanta la adrenalina, las subidas, las bajadas, porque no también las caídas, corres ese riesgo como en cualquier deporte”, explicó.

Deportes Atletas de Tequisquiapan van por el oro

Rigo normalmente entrena de 10 a 15 kilómetros, trata de hacerlo cada 3er día, alguna distancia larga en fin de semana de 30, 35 kilómetros.

Empezó a correr en montaña y cerro aquí en San Juan del Río, el cerro de la Venta, el de la Estancia para fortalecerse en el Trail, hacia la Trinidad en las minas, otras veces a la Peña Aculco.

“Te clava en la mente conocer más lugares, más retos. Te motiva a seguir buscando más lugares”, detalló. Agradeció a sus amigos corredores de quienes ha aprendido técnicas y tips para evitar lesiones y seguir adelante.