Pasión por los videojuegos en University México

Frida Karina López Marín es una apasionada de la ingeniería y de los videojuegos, lo que la ha llevado a ser embajadora de University en México, forma parte del equipo de la liga más grande en Latinoamérica, en su visita a San Juan del Río dio a conocer su experiencia en la University Tour eSport en el Tecnológico San Juan del Río.

Originaria de Guadalajara, Jalisco, Frida egresó como Ingeniería en Alimentos y Biotecnología para luego formar parte de la liga más grande en la que participan más de 250 universidades.

“Quisimos traer una pequeña experiencia de videojuegos para que los alumnos se enteren que tienen apoyo de su universidad y de qué juegos van a estar participando”, explicó.

Desde pequeña estuvo interesada en los videojuegos, su curiosidad la llevó a conocer más de estos, para luego tomar fuerza y ser jugadora semi profesional.

“Hace l13 años empecé como jugadora semi profesional de esas personas que entrenan en un horario participan en torneos, pero llegué a mi límite de edad, la verdad es que tienes que ser un poco joven y dedicarle al menos 18 horas al día para ser súper profesional, pero me enfoqué en el desarrollo y gestión de eventos a nivel educativo, eso me da un plus en el trabajo y aquí en University con la gestión”, contó.

“Todo el equipo de University es de diferentes partes del país, tenemos de Monterrey, Saltillo, Puebla, Mérida, nos comunicamos con los embajadores si son estudiantes generadores de contenido, maestros o directivos que quieren participar, el programa es para ellos”, finalizó.