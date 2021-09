Paty Valle cerró participación en los Paraolímpicos

La nadadora queretana Patricia Valle Benítez, llevó el nombre de México a la final en Tokio en los 100 metros libres para ubicarse en sexto lugar con un tiempo de 2:08:10, lo mismo en la final de 50 metros pecho logrando la séptima posición con un tiempo de 1:04.34, con lo que cierra su ciclo paralímpico.

En conferencia de prensa vía Zoom la multimedallista señaló las muchas situaciones que tuvo que sortear para llegar a competencia en lo que fue su 7ª competencia veraniega.

“Sí tenemos posibilidad de tener a muchas Paty Valle, no solo en Querétaro, sino en todo el país, el tema es que no tenemos semilleros, no se tienen lugares donde podamos canalizar a estas personas”, expuso.

Patricia Valle se despide de su trayectoria después de 26 años en la paranatación. Paty Valle inició su carrera deportiva a los 25 años su discapacidad es adquirida debido a secuelas de la polio. En 1995 debutó como seleccionada nacional en Stoke Mandeville, Gran Bretaña. Posee 16 campeonatos mundiales. Poseedora de cuatro medallas de oro en Pekín 2008, Atenas 2004, Síndey 2000. Plata en Atenas en 2004 en la prueba de 50 m mariposa, 6 bronces en Sídney en 50 metros pecho, 50 metros libres. Pekín 2008 150 metros combinados, Londres 2012 100 metros libres, 50 metros libres, Río 2016, 50 metros pecho. Su primera participación fue en Atlanta 1996.

La deportista se reintegra como funcionaria pública y trabajará en la rehabilitación de la lesión que tienen en el hombro , misma que la llevó a una cirugía de alto riesgo.