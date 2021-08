Paty Valle satisfecha por legado que deja

Patricia Valle Benítez, se despidió de su etapa como atleta paralímpica al concluir en el séptimo lugar en la final de la prueba de los 50 metros pecho en la modalidad SB3, destacando que fueron unos juegos atípicos por el tema de la pandemia, pero se dijo satisfecha con el legado que deja en el deporte adaptado, el cual seguirá promoviendo para que surjan nuevos talentos.

“Me voy con un sabor de boca distinto, me siento satisfecha por todo el legado que deje, hace unos días estuve escuchando a una de mis compañeras decir que tiene cuatro medallas consecutivas en diferentes juegos Paralímpicos, uno por cada juego, yo tenga esas mismas medallas, solo que las gane en dos exhibiciones, tengo once medallas, escuche también que llegamos a las cien medallas de oro, hoy una más con Arnulfo Castorena, y me siento bendecida de saber que de esas 101, cuatro son mías, una de plata y seis de bronce, estoy feliz, me voy muy satisfecha, muy contenta, me voy muy agradecida y con ganas de promover a todo lo que da el deporte”.

Después de su competencia, la nadadora queretana dio una conferencia de prensa vía Zoom desde Tokio, en donde señaló que, si bien fue una prueba muy buena, en la cual consiguió bajar su marca, pero reitero que ya no puede competir debido a un tema de movilidad, pues las nadadoras que participaron en las diferentes pruebas patalean, lo que para ella es muy complicado.

“Sé que como deportistas tenemos un inicio y un fin, para mí está complicado ya, si se dieron cuenta hoy fue una prueba muy bonita, esperaba una muy buena marca, sin embargo, aun cuando baje la marca y no estoy en mis mejores momentos, un sexto y un séptimo es el lugar en donde me coloque, en donde me quedo y en donde cierro mi ciclo de Paralimpiadas, está muy complicado dar batalla y no tiene que ver con la edad, yo lo que veo es que tiene que ver más con la movilidad, estoy viendo a mis compañeras de primero, segundo y tercer lugar con mucho más fuerza en las piernas, de hecho patalean, tiene que ver con movilidad y no puedo con eso definitivamente”.

Valle Benítez destacó las complicaciones que vivieron desde su llegada a Tokio, pues tuvieron que estar aislados durante varios días, debido a que en el avión viajó un japonés contagiado de Covid, lo cual considera le costó muchas medallas a la delegación mexicana, especialmente en pruebas como los 400 metros.

“Fueron unos juegos muy atípicos, fuera de serie, salimos de México, llegamos a Tokio y resulta que nos pidieron pruebas de PCR de 24 horas, de 48 horas y de 76 horas, aun así, llegando resulta que en el avión venia un japonés contagiado y el haber estado al lado de esa persona obliga a Tokio a que todas las personas que venían alrededor los aislara por 14 días como si tuvieran Covid, nos pegó mucho, desafortunadamente todo el equipo de mi entrenador Fernando Vélez, fue aislado porque ellos venían justo al lado de esa persona, a mí solo me aislaron cuatro días, fue muy complicado, el entrenador Vélez tiene evidencia de todos estos días que no entrenó, venían por muy buenos resultados y se nos fueron de la mano varias medallas por esta situación, sabemos que un nadador con un día que no esté entrenando, pierde mucha condición, imagínense ahora doce días, definitivamente volvieron a empezar, en mi caso me afecto, pero pude recuperarme, alcance a recuperar porque mis pruebas son cortitas de 50 y 100 metros, las de ellos son de 400”.

Finalmente, la nadadora envió un mensaje en el que destacó “decirle a la gente que no importa tu edad, si tienes un sueño síguelo hasta donde quieras llegar eso no debe pararte por ningún sentido, no importa tu sexo, a qué hora empieces, es importante que saques tu sueño”.