Pentatletas dan máximo esfuerzo

Los pentatletas de San Juan del Río y Tequisquiapan dan su mejor esfuerzo en la carrera con motivo del LXXXII aniversario de la Institución que se llevará a cabo hasta el 9 de julio, en la Zona 1 de la Ciudad de México.

Ejemplo es la campeona nacional, Iris Itzel López López, quien se puso por meta la distancia de los 82 kilómetros.

“Los primeros días fueron pesados, lo más que he corrido son 20 kilómetros y lo menos son 2 kilómetros para poder recuperarme. Mi meta es alcanzar los 82 kilómetros”.

Al preguntarle que significa este desafío, aseguró, es dar apoyo a la institución.

“A pesar de las circunstancias de esta pandemia que nos hizo estar en casa es seguir trabajando, de no tener la instrucción como debería de ser, pero siempre estar para la institución y estar para ella”, declaró.

El Sargento II Leonardo Abdiel Rosillo Romero, comandante de la Sub Zona Tequisquiapan alentó a los deportistas continuar con el desafío, a registrar sus actividades, respetando la sana distancia y enviarlas al correo v_race@pentathlonz1cdmx.org.mx.

“Al ver sus historias dan ganas de seguir entrenando y compartir sus logros”, expuso.

Quien también es muestra de esfuerzo y participa con orgullo en esta carrera es Juan Pablo Cruz Nieves, con 16 años de edad se inscribió en los 82 kilómetros, pero se propuso dar más y finalizar los 90 kilómetros.

“Ser parte del Pentathlón es un honor, ya que la institución me ha hecho llegar a mis capacidades metales y físicas que no sabía era capaz. Llegué a ser bueno ya que para todos los deportes fallaba y puedo presumir que soy parte del Pentathlón y no un adicto a sustancias nocivas para la salud, es más que un orgullo”, explicó el deportista, quien desde un principio se vio interesado en lo militarizado y deportivo.

La carrera tiene como objetivo el fomentar el deporte buscando por medio de la actividad física se logre el fortalecimiento mental generando una voluntad fuerte que forje el carácter y la adquisición de hábitos positivos.