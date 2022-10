Pide apoyo en las calles queretanas

Néstor Yair Cárdenas Ovando es un joven peleador queretano de 16 años, quién busca apoyos para representar a nuestra entidad en las competencias tanto nacionales como internacionales, por lo que ha tenido que salir a las calles a pedir dinero para tener los recursos suficientes y continuar con esta gran carrera que ha desarrollado hasta ahora, como lo es la obtención del título nacional en la modalidad de Kick Boxing.

Este deportista de nuestra entidad, se ha visto en la necesidad de salir a las calles del centro de la ciudad, acompañado de otros peleadores, para tratar de obtener recursos y seguir representando a Querétaro, no solo a nivel nacional, sino incluso internacional, pues por ahora se le han ido de las manos dos campeonatos mundiales, debido a la falta de recursos por lo que fue contundente al señalar que el próximo año acudirá a dichos eventos cueste lo que le cueste.

“Desafortunadamente me perdí dos mundiales, uno en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes por la economía y uno en Italia, este último era de Kick Boxing y el otro de MMA, los dos debido a la economía me los perdí, este año quiero ir al campeonato Nacional de Kick Boxing que va a ser en la Ciudad de México, en el Gimnasio Juan de la Barrera, quiero pedir apoyos para poder llegar lejos, porque desafortunadamente me perdí el poder ir a Italia, no me gustaría que me volviera a pasar, el año que entra vamos cueste lo que me cueste”.

El actual campeón nacional de Kick Boxing, así como monarca estatal y seleccionado nacional, señaló que ha tenido apoyo por parte del Instituto del Deporte y la Recreación en el Estado de Querétaro (INDEREQ), o al menos así iba a ser para el mundial, pero también tiene que tramitar su pasaporte y algunos otros permisos por lo que espera tener una buena respuesta y con ello seguir luchando por su sueño que es llegar a la UFC.

“Mi actual situación es desfavorable ya que como no hay mucho apoyo, me pierdo varios campeonatos, quería ir a Acapulco, pero no puedo ir por el trabajo, porque tengo que trabajar para sustentar mis competencias, no solo es eso, sino los viáticos y todo eso, pero primero dios ganaremos el campeonato nacional otra vez. Lo que requiero es sustentar los viáticos, porque sí he recibido apoyo por parte del INDEREQ, que me iban a apoyar para el campeonato mundial que iba muy enserio, pero me falto mi pasaporte y todo eso, no solo es pedir el apoyo, tramitar el pasaporte, pedir permisos, platicarlo en mi trabajo y agradezco mucho a mi patrona que me apoya bastante para ir a mis competencias, me dice que me vaya a cumplir mis sueños y realmente mi sueño es llegar a la UFC, en donde he llevado un récord más largo es en el Kick Boxing, se me están abriendo las puertas ahí y no pienso dejar que se me cierren y vamos con todo para el próximo año”.

Cárdenas Ovando señaló que además de encontrarlo en las calles de nuestra ciudad, especialmente del Centro Histórico, lo pueden contactar en sus redes sociales, si es que quieren apoyarlo y también podrán conocer más de este deporte, además de que aprovechó la oportunidad para agradecer a las personas que lo han apoyado en todo momento, reiterando que no es el único peleador que necesita apoyo, pues hay mucho talento en nuestra entidad que se encuentra en las mismas situaciones.

“Me pueden seguir en mis redes sociales como Nestor YL en Facebook y como nesmma_24 en Instagram, ahí estoy para servirles y brindarles conocimiento porque es un deporte muy, muy hermoso, es arte pura y que más que mi profesor Avalos que también los pueda instruir, no solo soy yo, es un equipo de trabajo que me apoya para poder llegar sano, mi nutriólogo Alejandro y todas esas personas que bendito dios me apoyan a capa y espada, a mi barbero que es alguien capas de ayudarme, quiero agradecer mucho a Dan Jonatan que es como un padre para mi y es de Impactos Digitales y es pedir apoyos para seguir cumpliendo ese sueño, por que hay muchos peleadores en el Estado que son muy buenos, me ha tocado pelear con gente que me ha costado y de verdad hay nivel pero falta el apoyo, no solo que me apoyen a mi sino a todos los que lleguen a pedir apoyos”.