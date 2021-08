Pioneros tendrá equipo sólido para la temporada 2022

El equipo de Pioneros de Querétaro se fortalece de cara a lo que será la temporada 2022 de la Liga de Futbol Americano Profesional de México (FAM), esto luego de que se confirmó el fichaje de Jürgen Brandenstein, quién fue el mejor liniero ofensivo de la clase 2020 de la Liga Mayor en nuestro país, por lo que llegará a reforzar en gran medida a la ofensiva queretana, así lo comentó el coach de la lineo ofensiva, Felipe Cruz.

“Me tocó reclutarlo (a Jürgen Brandenstein) en su época de intermedia y juvenil, apoyé su proceso de beca y es un jugador que conozco de hace mucho. Tenemos una amistad increíble y técnicamente es un jugador técnicamente muy bueno. Siempre he estado en pláticas con él, al final del camino coincidimos, siempre hemos sido honestos y cercanos. A raíz de no participar el último año en Liga Mayor, él está deseoso de destacar en la Liga profesional, trae una espinita que se quiere sacar. Al final del día tenemos una base sólida, los veo que siguen preparando y los acompaño en el gimnasio, al final del camino, son personas y son muy buenos atletas”.

Deportes Pioneros en su regreso a FAM esperan 2022 espectacular

El coach de la ofensiva queretana, destacó además que la llegada de este destacado jugador mexicano, hará que el equipo este bien balanceado entre nacionales y extranjeros, al tiempo que aseguró que el no tiene contemplado a Ramiro Pruneda para esta campaña, por lo que no sentirían la baja de Pruneda, con la llegada de Brandenstein.

“De momento (Pruneda) no sigue, yo no lo tengo contemplado. Es un buen amigo, pero ya no va a continuar con nosotros en este momento. Tenemos muy buen producto nacional, como personas y jugadores, la primera instancia es buscar a jugadores nacionales, otros equipos se han armado de jugadores elite, profesionales que han estado en Estados Unidos, por esa competencia tenemos que seguir trabajando. Buscaríamos tener un balance con jugadores nacionales e internacionales, afortunadamente el equipo de entrenadores es bilingüe, por eso podemos llegar a comunicarnos con ellos, veo una alta probabilidad de un equipo balanceado tanto de extranjeros como nacionales”.

Deportes Ve un equipo sólido en Pioneros de Querétaro

Felipe Cruz, destacó que el equipo ya está desesperado por saltar a la cancha para hacer una preparación diferente y más fuerte para el arranque de campaña del próximo año, sin embargo, aún se tienen que esperar y continuar con el trabajo que han venido realizando, pues se les da un seguimiento a todos los jugadores.

“Lo veo desesperado (al equipo) por salir a la cancha y mantenernos ahí. El equipo se sigue preparando, todos los jugadores con los que hemos trabajado, los hemos mantenido en seguimiento, ya todos quisiéramos estar dentro del campo, pero hay que respetar, también tenemos una calendarización de Liga. Esto no ha sido sólo en lo profesional, es un tema que impacta más fuerte, ahí es donde están los focos rojos y seguir armando escenarios es donde está la clave”.