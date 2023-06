¡Poder Femenino! Lorena Reséndiz logra medalla en la Copa Autonomía

La atleta sanjuanense Lorena Reséndiz, única representante del campus UAQ San Juan del Río, de la facultad de enfermería logró medalla de bronce en la Copa Autonomía, lo que fue un gran resultado en los 2000 metros planos y plata el relevo 4x100 femenil.

Lorena Reséndiz con una gran trayectoria colegial en atletismo, representando al CBTIS 145 en su momento y ahora en la UAQ busca su clasificación a selección a formar parte de la selección que represente a Gatos Salvajes en la Universiada Nacional, siendo un orgullo para Amealco y San Juan del Río al tener una representante del atletismo de medio fondo.

Deportes Todo listo para los torneos ráfagas en la Feria de San Juan

La deportista señaló que el atletismo es parte importante en su formación.

“Cada paso es una conexión entre mente, cuerpo y escenario. Mi sueño es definirme en el medio fondo y buscar la oportunidad de que coordinación de atletismo de la Facultad de Enfermería, en Querétaro, me entrenara”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Este fin de semana lo conseguí con mi esfuerzo, ya que en Campus San Juan del Río, no se otorga esta disciplina. No ha sido fácil para mí dedicarme de lleno al atletismo, ya que mi licenciatura me demanda mucho tiempo, pero siempre busco la forma de seguir haciendo lo que amo, ya que, al juntar la enfermería con el atletismo, me siento muy completa. Ahora seguiremos preparándonos para continuar compitiendo en la pista”, explicó.