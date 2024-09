Poderosos clubes confirman participación en Track Kids

Club Galpos Tepa confirmó su participación en el primer Track Kids que se llevará a cabo el 12 de octubre en la pista de la unidad deportiva Emiliano Zapata en Tequisquiapan, a cargo de Club Caos. Los futuros campeones, afinan detalles para asistir al evento el cual promete ser de gran nivel.

Con el objetivo de crear semilleros en el atletismo, se promueve este evento en el que son varios clubes los que se han sumado, entre ellos Galpos el cual resalta con medallistas nacionales e incluso internacionales, dirigidos por el entrenado Miguel Ángel López Navarro que tendrán presencia con 20 atletas, destacó el profesor Olfaf Serrano.

Un club más es el de Nuevos Valores de Victoria Guanajuato con la participación de 40 deportistas, además Caso, figura como anfitrión con sus equipos Competencia, Iniciación y Kids, participat´an los medallistas Angie Mariel, Frida Feregrino, Gerardo Vallarde, atletas que aparecen en el ranking de la World Athletics, finalizó.

La competencia está abierta para las categorías Sub 10, Sub 12 en 75, 150 y 600 metros, Sub 14, también en 75,150 y 1200 metros. La Sub 18 en 80, 150 y 1600 metros, libre y 16 años y más en 100, 300 y 3000 metros.

Track Kids espera la participación de atletas de la región, tiene por objetivo el formar semilleros deportivos y promover el atletismo en las nuevas generaciones. La intención es que los más pequeños vayan desarrollándose en el deporte y la sana competencia, está abierto para la categoría sub 6, en la distancia de 40 a 100 metros, acompañados de sus papás. Sub 8, en las distancias 60, 120 y 300 metros.