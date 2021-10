Preparado para la gran final

La temporada 2021 del Campeonato Lamborghini Súper Trofeo concluye este fin de semana y el piloto queretano Michael Dörrbecker Rebollar, se reporta listo para enfrentar esta gran final de la campaña, esperando conseguir buenos resultados en el Misano World Circuit, destacando que ya conoce la pista por lo que espera lograr el objetivo de conquistar dos trofeos más en esta campaña.

“Es increíble que ya haya llegado la hora de correr la última carrera de la temporada. No puedo creer que llevo ya casi 8 meses en Italia, se han pasado volando. Estoy emocionado de volver a México, lo que me motiva mucho a traer un par de trofeos más a casa. Esta última competencia en el MWC presenta una gran oportunidad para obtener un buen resulto, no solo es nuestra carrera de casa, también es la única pista donde tengo experiencia previa en este auto, ya que probé aquí a principios de marzo”.

Dörrbecker Rebollar manifestó que los circuitos técnicos como el de Misano son normalmente su fuerte, por lo que confía en poder tener un buen resultado, además de que tiene buenos recuerdos de su carrera en la Fórmula Renault Italiana en el 2011, por lo que consideró que un buen resultado en esta oportunidad es lo menos que debe entregar a las personas que creyeron en él para regresar a correr a Europa”.

“Esto me hace llegar con mucha confianza para el fin de semana, los circuitos técnicos normalmente son mi fuerte y este es uno de ellos, también tengo buenas memorias de haber corrido aquí en el 2011 en la Fórmula Renault Italiana. Cerraremos esta difícil temporada con la frente en alto, creo que un buen resultado es lo mínimo que le debo a todas las personas que creyeron en mi proyecto de regresar a Europa.”

Para esta gran final se tiene contemplada la participación de más de 40 bólidos, los cuales ya se están preparando desde el martes, además de que el primer entrenamiento oficial será este jueves y las dos carreras con las que culminará la temporada serán el viernes en un circuito muy técnico y que es además sede el Vicnezo Sospiri Racing, equipo del volante queretano.