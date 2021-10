Preparan homenaje póstumo

El 31 de octubre, los Exprofesionales de Querétaro realizarán un homenaje póstumo a Salvador “Monito” Núñez, destacado jugador de la generación de 1967 y lo harán con un encuentro de futbol, enfrentando a la Selección de San Luis de la Paz en lo que promete ser un juego muy especial tanto para los jugadores como para la familia del “Monito” Núñez.

Lo anterior lo dio a conocer Fausto “Pato” Trejo Buenrostro acompañado del contador Herminio Hernández Cuadros, señalando que el último homenaje póstumo que realicen los Exprofesionales, pues tratará de que los demás los puedan realizar estando en vida los galardonados, para que lo disfruten al máximo.

“El “Monito” Núñez es un verdadero queretano, que todos los que empezamos en la primera generación de la Tercera División, queremos hacerle el homenaje porque fungió como capitán varias veces en el equipo de Gallos Blancos, el detalle es que fue un queretano con mucho futbol y bien conducido. Lo pensé en forma personal, porque si yo llegase a faltar, lo mismo me da que me lo hagan en el Estadio Azteca que en el Corregidora, ya no lo voy a disfrutar, por eso quiero hacerlo a las personas que lo merecen en vida, no importa el campo en donde sea, sino que él lo sienta, lo viva, la gente le aplauda a la hora de que reciba su reconocimiento”.

Trejo Buenrostro agradeció las atenciones y apoyo que ha recibido por parte del director del Instituto del Deporte y la Recreación en el Estado de Querétaro (INDEREQ), Edward Sánchez del Río y el administrador de la Casa de la Juventud, Vicente Ríos Bárcenas, para realizar este importante evento el 31 de octubre a las 12:00 horas.

“Para el homenaje de Salvador “Monito” Núñez, ya se me designo campo, será el 31 de octubre a las 12:00 horas en el campo de la Casa de la Juventud o CREA, agradecemos mucho el apoyo del nuevo director del INDEREQ, Edward Sánchez del Río porque ha dado todas las facilidades del mundo, contando con el apoyo del administrador de la Casa de la Juventud, Vicente Ríos Bárcenas, son dos personas que nos han brindado todas las facilidades paras este encuentro y es posible que el director de INDEREQ nos honre con su presencia”.

Fausto Trejo señaló que el rival al que enfrentarán en dicho partido de futbol, será la Selección de San Luis de la Paz, conformada por jugadores mayores de 60 años y que tienen buen nivel de futbol por lo que será un juego muy atractivo y en el que podrán ingresar solamente el 40% del aforo del campo de la Casa de la Juventud debido a la pandemia.