Protagonista del futbol americano

América Samantha Ayala López sumó con Cuervos de San Juan del Río para hacer el primer equipo femenil de la categoría equipado, haciéndola una protagonista de este deporte en la localidad. El amor por este deporte la llevó a tocar puertas para hacer historia.

La joven, también estudiante de Derecho, llegó a Cuervos acompañada de su compañera Wendy, con inquietud de jugar futbol americano.

“Le pedimos al Ingeniero Nabor si se podía abrir una categoría femenil de equipado y nos dijo que sí, que nos encargáramos de contactar a más chicas que quisieran jugar y así empezamos. Estuvimos dos o tres meses entrenando solas hasta que empezaron a llegar más chicas”.

Fue así que Samantha ayudaría al inicio al equipo femenil, acción que sólo una persona con un carácter fuerte, con determinación podría llevar a cabo.

La jugadora es una persona de retos que no acepta un no puedes por respuesta.

“Tengo una personalidad muy fuerte precisamente porque soy muy determinada y me gusta que las cosas salgan bien, también me considero amable con las personas, me parece muy importante ayudar a mis compañeras que son más chicas tanto en el deporte, nos ayudamos todas a crecer”, expuso.

Es este carácter el que la ha llevado pertenecer al fútbol americano, que la ha ayudado en muchos aspectos de su vida y ha reforzado algunos valores.

“De chica jugaba basquet y cambiar de deporte fue algo rápido pero me enseñó mucho. Definiría al Futbol Americano como un deporte de fuerza pero no bruta como algunos creen, es un deporte en el que tienes que combinar la inteligencia con la destreza y fuerza”.

El futbol americano es una disciplina que se lleva más allá del emparrillado que te prepara físicamente como mentalmente.

La deportista hace frente a la pandemia haciendo ejercicio en casa, cumpliendo con la rutina que manda el coach de la línea.

De sus planes a mediano plazo está el finalizar sus estudios y lograr un campeonato con Cuervos. Metas que tienen por motivación a su familia. Su papá, quien la ha apoyado en cada juego, quien la ayuda a corregir sus errores pues desde chica le enseñó las bases del futbol americano.

Cuervos femenil va para los dos años como respuesta a la necesidad de diversificación del deporte a San Juan del Río. En la rama varonil ya suma 15 años con grupo de niños y de papás que se unieron para llevar a cabo los entrenamientos.