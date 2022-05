Queretano conquista el Everest

César Pablo Jiménez Pérez, hizo historia al conquistar la cima del monte Everest, travesía que consiguió luego de 38 días, por lo que el representante de nuestra entidad compartió a través de sus redes sociales este logro.

Pablo Jiménez, había iniciado el compromiso de ascender a la cima de esta montaña, convencido de que no sería nada fácil, pero al final lo conseguiría y al final, después de muchas pruebas, lo consiguió.

Deportes Queretano a la conquista del Everest

El alpinista queretano compartió en sus redes sociales un mensaje en donde le dedica este logro a todo Querétaro y agradece el apoyo de todos los amigos, familiares y que estuvieron alentando en cada momento a la distancia, además de lucir el escudo de nuestra entidad.

"Querétaro no puede estar más alto, después de 38 días de expedición, me convierto en el primer queretano en la historia en subir Monte Everest 8,849m, esto es para todo Querétaro, gracias a todos por su apoyo y ánimos #mexico #everest thanks @sevensummittreks la mejor compañía y logística para cualquier montaña".

Ahora este joven queretano, planeara su regresa a nuestro país y a su tierra natal, para compartir su experiencia al lograr el ascenso a esta importante y más alta montaña del mundo