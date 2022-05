Queretano quinto lugar en Juegos Sordolímpicos

Miguel Eduardo Rocha Márquez culminó su segunda participación en los Juegos Sordolímpicos, dentro de la disciplina de karate en la modalidad kumite, obteniendo de esta manera el queretano, el quinto lugar, muy cerca de la medalla de bronce, también participó en kata, donde finalizó su participación en la primera ronda, esta justa se está celebrando en Caixas do Soul, Brasil.

A través de un comunicado, se dio a conocer que Miguel compitió en la categoría -84 kilogramos, inició su competencia con una victoria sobre el representante de China, Ghing-Feng a quien derrotó por 6 a 2.

Posteriormente, venció 2 a 1 a Sumoza de Venezuela, con este resultado logró avanzar a la tercera ronda, ya instalado ahí, tuvo un duelo muy cerrado ante Oleskandr de Ucrania con quien perdió por 1 a 2.

Pero, tuvo oportunidad de ir a repechaje y pelear por la medalla de bronce, y en ese enfrentamiento por el metal de tercer lugar, Miguel se midió ante Osman Kula de Turquía, con quien tuvo un encuentro muy cerrado, pero finalmente cayó por 0 a 2.

“Me sentí un poco diferente porque en Turquía fue una cosa, me sentía que venía fuerte, sentía que traía buen nivel, vi que lo podía lograr, pero quedé en un cuarto lugar, me siento satisfecho con lo que logré. Gracias a todos los que me apoyaron: entrenadores, en Querétaro a todos los que represento, me siento orgulloso y ojalá que en un futuro lo siga haciendo, voy a esforzarme”, comentó Miguel Rocha al Comité Paralímpico Mexicano, al término de competencia.