Queretanos al podio

El segundo día de actividades del Campeonato Nacional Abierto de Atletismo, fue positivo para algunos deportistas queretanos, quienes consiguieron una medalla en este certamen, tal es el caso de Erick Portillo que finalizó empatado en la segunda posición de la disciplina de Salto de Altura, resultado que, aunque no fue el esperado por el representante de nuestra entidad, lo motiva a seguir trabajando para mejorar en las próximas competencias.

Las actividades de este segundo día de competencias, fue muy intenso desde el inicio pues entraban en actividad varios queretanos, quienes buscaban estar entre los primeros sitios de sus respectivas pruebas, aunque sabían que se enfrentarían a atletas de muy buena calidad, por lo que no sería nada sencillo conseguir el objetivo.

Erick Portillo, era uno de esos competidores que buscaban demostrar su calidad y llevarse el primer sitio de la competencia de Salto de Altura, por lo que trató desde el inicio de hacer una buena participación y lograr el mejor salto de la competencia, sin embargo, al final solo pudo saltar 2.10 metros, lo mismo que Jair Portillo que compitió por Chihuahua y que consiguió la misma marca, mientras que el ganador fue Edgar Rivera de Sonora con 2.16 metros.

Tras su participación, el saltador queretano manifestó que no fue el resultado deseado en esta competencia, sin embargo, lo toma como experiencia de cara a sus siguientes compromisos que son los Juegos Nacionales y los Juegos Panamericanos Junior en Colombia, en donde espera poner en alto el nombre de Querétaro y de México.

“Fue un resultado no muy bueno, pero, es una competencia que nos ayuda en nuestra experiencia, hay días que nos va muy bien, hay días en que no, hoy salimos a dar lo mejor de nosotros, no se dieron las cosas, pero me siento bien, me siento tranquilo, se que puedo saltar más, que puedo dar más de mí. Lo que sigue son los Juegos Nacionales CONADE a finales de este mes de junio y serían los Juegos Panamericanos Junior en Colombia”.

Otro queretano que subió al podio en esta oportunidad, fue Sergio Esquivel, quien se ubicó en el segundo lugar en la prueba de 400 metros con vallas, registrando un tiempo de 52.56, mientras que el primer lugar de esta competencia se lo adjudicó Fernando Vega del estado de Sinaloa, quien paro el cronometro en 50.46, en tanto que en la prueba de los 200 metros planos, Santiago Hernández se clasifico a la final de la competencia, al finalizar en séptimo lugar de su hit con tiempo de 22 segundos con 22 centésimas.