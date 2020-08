Rafael Anaya embajador del freestyle

Rafael Anaya Álvarez, mejor conocido en el argot urbano sanjuanense como “Arte Niño”, ha hecho frente a la crisis de la pandemia con creatividad y el movimiento.

“La crisis siempre la he visto como un área de oportunidad tremenda y este es el caso. Todos están con miedo, siempre teniendo muy claras las medidas de precaución, sin miedo al éxito. Vivir esta etapa es de agudizar los sentidos quitar lo que no sirve, ha sido un crecimiento increíble”, expuso el entrenador y artista urbano.

Deportes Disciplina y esfuerzo

Los tiempos han dado para que pueda dedicarse a las actividades que más le gustan en Ollin Group y Wolf Pack.

“El hambre agudiza el ingenio, te ayuda a tener cosas más interesantes. Desarrollé un espacio en casa, me he mantenido haciendo crossfit por las mañanas ahora que se hizo la reapertura he obtenido algunos beneficios, acabamos de abrir un espacio para bailar los días jueves con los chicos B boys”.

“Arte Niño” es además Ingeniero en Negocios y Gestión Empresarial, técnico en comercialización, entrenador deportivo por la CONADE, entrenador de basquetbol por la Federación de Basquetbol Asociación FIBA, ganador del premio estatal de la juventud mediante el freestyle.

Arte Niño recuerda fue el juego fue la forma como creció, mejoró e hizo amigos. Ya bailando fue a los 23 años empezó con los B boys.

Desde el kínder, el frutsi lleno de basurita esa era la primera forma con que concibió el juego de niño, en la primaria el futbol, el basquetbol fue hasta los 15 años, para los 18 ya era entrenador de este deporte y había ganado un estatal con un equipo el cual lo llevó a un nacional.

Con un balón en manos, “Arte Niño” ha podido explorar el Viejo Continente.

“Estando en Alemania íbamos a un festival alterno estábamos en la casa de un amigo Venus Guerrero, conseguimos el contacto con unos B boys a una cuadra que ensayaban. Llegamos al ensayo, para cuando terminamos, fuimos invitados a formar parte del intermedio de basquetbol de la liga profesional alemana con el equipo local, fue algo que no nos esperábamos. Estuvimos participando y fue una experiencia inolvidable sin contar el trato, el cómo se lleva el deporte que tanto me gusta en ese país”, contó el freestyler.

Arte niño se genera en un proceso creativo que fue desde la época universitaria en Gestión Empresarial con la única intención de vivir de lo que le gusta.