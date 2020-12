Realiza pruebas con Lamborghini

El piloto queretano Michael Dörrbecker Rebollar participó esta semana en el último test del 2020 de la marca Lamborghini y el equipo VSR (Vincenzo Sospiri Racing), prueba que se llevó a cabo en el autódromo de Vallelunga en donde el queretano tuvo la oportunidad de estar en un Lamborghini Huracan Supertrofeo y que servirá para saber si él volante de nuestra entidad se suma a algún campeonato de Lamborghini en el 2021.

“Estoy muy emocionado por esta oportunidad. No sé qué esperar porque nunca me he subido a un auto de este tipo, solo he corrido autos fórmulas o stock, pero jamás un GT. Es un auto muy potente, con un motor de V10 de 650 caballos de fuerza lo que hará que definitivamente me divierta mucho… Vallelunga es una pista que conozco bien de mis días en Italia y aunque, por la época del año, probablemente hará frío y esté lloviendo intentaré disfrutar cada momento y dejarlo todo en la pista. Ya para el 2021 veremos qué pasa”

Deportes Dörrbecker regresa a casa

Después de estos dos días de pruebas en Italia, el queretano tendrá que tomar de inmediato un avión para regresar a México y participar en la final de la Nascar Peak México Series, campeonato en el que se encuentra entre los primeros cinco sitios de la clasificación general, en una temporada que ha sido muy complicada en todos los sentidos.

“Durante todo el año hemos demostrado nuestra velocidad, pero nos ha faltado ese último empujón en las últimas 20 vueltas de la carrera. Puebla es un óvalo que me gusta mucho y espero cerrar la temporada con un triunfo o por lo menos un podio como recompensa para el enorme trabajo que ha hecho todo mi equipo. Creo que es lo menos que se merece Jimmy Morales y todo el equipo del auto No.1 FedEx-Telcel por la confianza que me tienen”