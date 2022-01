Refuerzan preparación por mejorar marcas

Los atletas de UH se preparan para participar en el Campeonato Estatal de Atletismo que promueve la Asociación Queretana de Atletismo y el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro para el 11 al 13 de febrero.

El equipo trabaja por mejorar sus marcas y hacer una gran temporada tanto en pista como en campo como lo fue en 2021 cuando se adjudicó 12 medallas de las 104 que se logró la delegación del Estado de Querétaro en la V Copa Dolores para reiterar la calidad de sus atletas en categoría Master y Juvenil.

Ejemplo de disciplina es Renata Soto quien finalizó en primer lugar en la prueba de los 100 metros para subir a lo más alto del podio. Gerardo Soto se hizo de la medalla de plata en la prueba de disco en la categoría M55.

Mariela Soto sumó una medalla de plata en la prueba de disco en la categoría W50, además de un bronce en los 100 metros. Rafael Hernández logró medalla de bronce en los 200 metros en la categoría M50. Mientras que Marco Soto plata en los 100 metros en la Sub 18

Paul Sheppard se quedó con la medalla de oro en la prueba de disco en la categoría M40, además de plata en las pruebas de disco, longitud, salto triple y plata en bala y jabalina (6 medallas).

“El objetivo se está dando poco a poco. La idea es hacer algunas adaptaciones a este ciclo para poder bajar el tiempo y ayudar a la selección del Estado a refrendar los primeros lugares y celebrar con todos, el éxito obtenido”, declaró el deportista y entrenador Uriel Hernández.

Entre los deportistas destacados se encuentran Matías Yánez Categoría quien en 2021 logró medalla de plata en la categoría sub infantil en los 60 metros. Bjorg De Samper medalla de oro en la sub infantil 75 metros. German Soto medalla de plata en la Infantil plata en los 75 metros. Renata Soto medalla de plata en la categoría sub 16 en los 100 metros además de un bronce en los 200 metros.

Marcos Soto dentro de la categoría sub 16, medalla de bronce en los 100 metros. Giovanni Jiménez medalla de bronce en la sub 18 en la prueba de los 800 metros. Uriel Hernández Master medalla de oro en los 100 metros planos, además de una medalla de plata en los 200 metros.

“Buscamos seguir entrenando para ser una organización contendiente en la liga y poder obtener otro campeonato. Ya se identificaron los cambios que se deben de hacer en cada uno de los atletas para mejorar sus tiempos” detalló el profesor.

En competencia los atletas de la categoría participarán en las pruebas de los 60, 75, 150 metros. A los atletas infantiles nacidos en 2009, 2008, 2007 para las pruebas de 75, 150 y 300 metros. A la categoría Sub 16 para las pruebas 100, 200 y 800 metros, Sub 18 para las pruebas 100, 200, 400, 800 y mil 500 metros, Sub 20 para las pruebas 100 hasta mil 500 metros. A las categorías Sub 23, Libre y Mayores para 100, 200, 400, 800, mil 500 metros. Master y Mayores para los 100, 200 y 400 metros.