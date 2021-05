Regresaron a las canchas en Tequisquiapan

Napoli FC y Deportivo Misterio hicieron rodar el balón en la Liga Soccer Tequis tras 7 meses de pausa por la pandemia, para continuar con la jornada 4 del torneo teniendo el aval de las autoridades deportivas en el marco del escenario A.

El encuentro se desarrolló en el campo sintético de la deportiva Emiliano Zapata y que fue a favor de Napoli 3-0 con anotaciones de Hugo Ríos P. Cesar Salinas y Luis Álvarez.

La emoción del futbol regresó en cada jugada y balón robado que se dio en el campo. Napoli se fue a la ofensiva para controlar el esférico, con contundencia llevarlo a la delantera y disparar desde antes de la zona de gol.

Por Napoli Sergio Martínez M. con el número 7 buscó ingresar el balón a la portería, como gacela recorrió el campo para recuperarlo sin embargo el acierto no estuvo de su lado. Lo mismo Alejandro Almaraz.

Los equipos mostraron respeto a los compañeros futbolistas que no volvieron a cancha por Covid-19. Tomando las medidas de sanidad, toma de temperatura, gel anti bacterial y sana distancia con el consentimiento de Protección Civil.

El titular de la Liga de Futbol Soccer de Tequis, el profesor, Guadalupe Olvera informó que el regreso que se está haciendo al torneo está avalado por las autoridades deportivas del municipio. De acuerdo con los reportes en la disminución de contagios.

Pidió a los jugadores responsabilidad en sus acciones, los equipos que pidieron permiso no podrán jugar en este torneo. No se permite registrar jugadores que ya están en otros equipos para no desmantelar a los mismos.

La Liga es una de las más grandes de la región con la participación de Intermedia Real Magdalena, Cruzeiro, Deportivo Azteca, Piedras Negras, F.C Boca Negra, Río Guadalupe, UNAM, Bravos. En la segunda acudieron Deportivo Fuentezuelas, La Presa, Cobras, San Joaquín, Juárez, Liverpool, Galaxie, Paris Sant- Germant, Cataluña, Real Sociedad, As Roma, Nueva Juventud, Misionera F.C.

En la especial, Nacional, Fuentezuelas, Destroyer, Olimpia, La Línea, Rasi, Sistema de Taxivanes, Deportivo Cerritos, Deportivo Tejocote, Guerras, La Furia. En la Libre Real Madrid, Milán, Gallos Santillán, Deportivo Libanes.

Fue en la segunda semana de noviembre que el balón había rodado por primera vez después de 9 meses de inactividad, para la tercera semana se suspendieron los encuentros por llamado de Gobierno Estatal hasta que existieran mejores condiciones.

La fecha 4 aportó más emociones en el balón pie siendo Napoli uno de los combinados comprometidos a llevar a bien el torneo.

Para mayor información sobre el registro de contagios que emite la Vocería Organizacional de Covid-19 se puede visitar https://www.queretaro.gob.mx/covid19/