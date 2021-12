Renace Octavio García "El Payo", se presentará en la Corrida de Navidad

La pandemia fue fatal para el mundo taurino, por poco acaba con la Fiesta Brava en muchos lugares del país, una situación difícil para los toreros y en especial Octavio García "El Payo”, quien ve esta oportunidad como una forma de renacer.

“Muchísimas cosas (pasaron por su cabeza), creo que con esta pandemia me di cuenta lo que disfruto ser torero, eso me renovó las ilusiones y es como un nuevo comienzo, evidentemente sentía que había conseguido cosas y que a lo mejor antes de la pandemia mi carrera había llegado un punto de tener la libertad de donde torear pero ahora es un volver a empezar, todo vuelve de cero”.

Deportes Joven queretano ¡Ya es matador!

Los antitaurinos han intentado acabar con la fiesta brava, para "El Payo” es una violación a los derechos, “están queriendo invadir los derechos que tenemos como la libertad de venir a los toros, ellos tienen su ideología y hay que respetarla pero también ellos tienen que respetar la nuestra, Yo respeto a los que llevan su animalismo a no comer carne pero también si fueran coherentes con los seres vivos no deberían comer plantas, se deberían de alimentar de aire que es la ideología que ellos venden”.

También aprovechó para mandar un mensaje a los políticos que han intentado “colgarse” de los toros para hacer campañas políticas.

“A los que no respeto a los políticos que se quieren aprovechar de una manera sin vergüenza y colgar de esto que evidentemente crea polémica y crea que los medios de comunicación volteen a verlos, a esa gente sí no la respeto porque me parece ventajista e hipócrita, los políticos deberían dedicarse a ver por otras cosas pero qué podemos esperar de un partido como el Verde Ecologista que a lo único que se ha dedicado es a engañar a los mexicanos y a cambiar de bandera”.

LA SANTA MARÍA

Este histórico inmueble estuvo en peligro de caer tras la crisis por la pandemia, situación que alertó a toda la comunidad taurina y que gracias a eso sigue de pie hasta el momento.

“Lo importante es la reacción que tuvo la gente al saber que iban a tirar un ícono que envuelve toda la queretanidad del mundo, por lo menos todos los que nacimos viendo esta plaza de pie, no solo para los toros sino para espectáculos, muchas cosas que han sido para el crecimiento social de Querétaro”.

Foto: Fernando Reyes | Diario de Querétaro

CORRIDA NAVIDEÑA

Una fecha muy especial para Octavio García, comparte cartel con Jerónimo, José Mauricio y el rejoneador José Funtanet, un elenco de primer nivel para esta tradicional corrida.

“La fecha del 25 me representa muchas cosas porque hubo años que quería torear siempre el 25 de diciembre, pero hubo otros años en los que no quería torear en esta fecha porque sentía que quería vivir un poquito la navidad, celebrar con la familia y poder estar tranquilo, ahora que se paró todo y las ilusiones vuelven de cero siento que tengo que ser parte del cartel más importante de mi tierra”, dijo.

SU ÍDOLO

El matador español el Juli, fue quien encaminó Octavio a ser torero, “yo crecí viendo al Juli, por él me hice torero y por él me dedico a esto pero evidentemente con el tiempo vas formando tu personalidad y vas adquiriendo un estilo propio del toreo y de cada personalidad taurina que te va marcando, eso te hace aprender”

Y remató, “Mientras siga habiendo niños que sueñen con ser toreros, con ilusión y sobretodo toreros que motiven a la gente va a ser muy difícil tirar esta tradición, esto está en el ADN de los mexicanos, la primera corrida se celebró en Tenochtitlán, Ignacio Allende era matador de toros, va puesta nuestra sangre y yo sí creo que a lo mejor en las grandes ciudades influenciadas por temas políticos tienen su polémica pero tú te vas a los pueblos donde no tienen tiempo para ser veganos pues a ellos no les da tiempo de eso, ellos viven sus tradiciones y saben que para comer un pollo hay que pelarlo y no salen de fábrica”.