Representativo de frontón termina segundo del medallero en juegos nacionales

La disciplina del frontón entregó buenos resultados para la entidad, pues concluyeron en la segunda posición del medallero por deporte en los Juegos Nacionales CONADE 2021, quedando solamente por debajo de Jalisco, quienes se llevaron los máximos honores, por lo que este resultado es bueno para los deportistas queretanos, así lo informó el entrenador de la selección estatal Víctor Texcalpa.

“El balance es bueno porque quedamos en segundo lugar general, quien nos ganó fue Jalisco que es una delegación más grande. No fue fácil la preparación, primero tuvimos que entrenar de forma individual, pero pese a ello, los muchachos se entregaron a los entrenamientos”.

El atleta queretano, Donovan Medina fue de los más destacados en este evento, al sumar 3 preseas de primer lugar, esto en las modalidades de mano con pelota de cuero dura por parejas, trinquete mano con pelota de cuero y dura en la categoría individual, trinquete mano con pelota de cuero y dura por parejas.

“Fue una experiencia muy bonita, fui muy feliz al ganar ese primer lugar, aunque al no haber gente alentándonos de repente me sentí muy nervioso. Me gusta mucho estar jugando y que la gente me vea, es algo muy padre” destacó Medina.

El equipo estatal logró sumar 4 medallas de primer lugar, 6 de segundo y 2 de tercero, mientras que Einar Mundo, no pudo participar en los Juegos Nacionales, ya que se decidió recortar la categoría C a la cual pertenece; sin embargo, está entrenando para participar en el Campeonato Mundial de la especialidad, en la categoría Sub 23, en donde enfrentará a representantes de países como España y Francia.

“La verdad me siento muy contento, es mi primer mundial, el año pasado íbamos a ir, pero se suspendió debido a la pandemia. La verdad es que traigo buen nivel, hay varios chavos que jugamos bien por lo que siento que sí les podríamos pegar un susto(ríe)”, comentó.