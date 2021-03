Resalta colectivo de break dance

El colectivo sanjuanense de breakdance tuvo una destacada participación en la inauguración del Centro Arte Emergente, incorporado al Distrito Alameda, Querétaro, dando muestra de las muchas horas de preparación que tuvieron sus integrantes para mostrar los beneficios de esta disciplina, como nuevo deporte a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Con la participación de Aitana Anaya Álvarez, Maya Quetzal Mendoza Cobel, Jade Xcaret Mendoza Cobel, Sofía Velázquez García, Didier Barrón García, Alejandro Tizoc Muñoz Rodríguez por San Juan del Río, de Emmanuel Alexis Ruelas Alcántara, Jesús Said Malagón Peñuelas, Fernando Malagón, Salvador Rojas Ramírez y Pablo Müller por Querétaro, se dio apertura al espacio que busca ser sede de las expresiones deportivas, artísticas y culturales, en lo que fue un magno evento ante el gobernador, Francisco Domínguez Servién, quien estuvo acompañado por su familia.

Rafael Anaya Álvarez mejor conocido como Arte Niño, quien forma parte del colectivo, dio cuenta lo que se expuso en la inauguración, muestra de las muchas ventajas en el camino a Paris 2024.

Es el break dance una disciplina que ayuda a blindar contra las conductas de alto riesgo, alianza que ayuda al desarrollo integral, aliado de la cultural, artes y deporte

“Todo esto como medicina social, no se diga de la inteligencia emocional que nos regala el mismo deporte. Con la regla más importante que tiene, si es una batalla pero no se vale tocar al contrario hay que demostrarle en pista bailando, con mis habilidades que soy mejor o me llevo la lección para prepararme más y seguir enfrentando. Hacer un canal para proyectar los sueños de bailar”, explicó Arte Niño.

El evento enmarcó la presentación de Fernando Malagón como “B Boy Cirujano”, Salvador Rojas Ramírez y Pablo Müller tuvieron a desarrollar el breaking, siendo el representativo mayor del proyecto. De Emmanuel Alexis Ruedas que por 3 años ha sido campeón nacional de kids, menores de 15 años.

El representativo agradeció el apoyo por uniformarlos, el apoyo de los padres de familia que han sido pilares en el proyecto y por darles oportunidad a sus niños de conocerse a través de cualquier expresión artística.

De regreso a San Juan del Río, el colectivo continuará mejorando en los talleres que se ofrecen en Wolfpack en Banthí. Para mayor información contactar las redes sociales de Arte Niño y Wolfpack San Juan del Río.