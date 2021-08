Reto Superado: Sanjuanense finalizó el ultramaratón La Barranquita Creek

Orgullosamente sanjuanense, Rigoberto Hernández Moreno finalizó el ultramaratón La Barranquita Creek en Chihuahua, al cruzar la meta de los 50 kilómetros en un tiempo de 6 horas 39 minutos con 57 segundos y figurar en la sexta posición a nivel nacional.

Originario de Santa Matilde, Rigoberto eligió celebrar su aniversario número 50 al correr 50 kilómetros en uno de los lugares más bellos de México.

“Un amigo me hizo la invitación de ir a un ultra a Chihuahua. Justamente de 50 kilómetros para salir a celebrar mi cumpleaños. Fue tan emocionante, otro reto, una distancia más larga. Al principio te muestras nervioso, no conoces el lugar, lo retirado”, contó el corredor.

Hernández Moreno explicó que en el camino encontró a un joven a quien lo alentó a seguir adelante, gesto común entre los corredores.

“Es gratificante motivar a un joven que ya se quería quedar en el caño. Me acordé de mis compañeros. Me quedé con él para esperar al muchacho. Pude haber hecho un mejor resultado pero me siento satisfecho porque el muchacho estaba muy agradecido conmigo”, detalló el ultramaratonista.

“Corriendo más te encuentras a otros compañeros es tan bonito cuando llegas a la meta, toda la gente te apoya, te motiva a llegar, se te enchina la piel, te dan ganas de llorar, te alientan. Llegando a la meta no sé cómo te conocen pero en un abastecimiento me decían ¡vamos Querétaro!. Se sorprenden que desde tan lejos llegues corriendo”, describió Rigoberto recordando que los últimos kilómetros los corrió a toda velocidad.

El Trail ha hecho que Hernández Moreno conozca a mucha gente, lugares y tradiciones por lo que correr se ha hecho un estilo de vida.

Lo que empezó en 5, 10 kilómetros se ha hecho cada vez más grande. Primero en carreas en plano, luego en cerro. Ha colocado a San Juan del Río en los primeros lugares en el Maratón de Querétaro, ahora en Chihuahua.

“Conforme pasó el tiempo te vas dando cuenta que las carreras son muy amplias, últimamente he sabido otras competencias, conoces a muchos corredores. Me llamó mucho la atención cuando conocí un grupo y ahí había el Trail. Un día invitándome a correr, este deporte me gustó más, me gusta subir cerros, retarme a mí mismo, me encanta la adrenalina, las subidas, las bajadas, porque no también las caídas, corres ese riesgo como en cualquier deporte”, recordó.

Rigoberto Hernández empezó a correr en montaña y cerro aquí en San Juan del Río, el cerro de la Venta, el de la Estancia.

“Tenemos para fortalecer en el Trail, en la Trinidad en las minas. Recorriendo varios lugares para conocer más lugares, más retos, motivado a seguir buscando más lugares”, expuso.