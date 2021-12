Reto superado, Sanjuanense Iroman

La triatleta Paloma Rojas Briones realizó uno de sus retos más grandes, el cumplir con el Iroman de Cozumel, en lo que fue su debut en la prueba que consistió en nadar 3 kilómetros con 800 metros, en bicicleta 180km y correr 42km en el mismo día .

La deportista llenó de orgullo a San Juan del Río, su ciudad, al llegar a meta.

Pese a tener cirugías en la columna lumbar a causa de una hernia de disco, la atleta sanjuanense no se detuvo. En momentos sintió una molestia en la planta del pie que resolvió colocando bolsas de gel para poder continuar el recorrido.

“Llegué a mi bici, llovía muchísimo, me puse calcetas, zapatillas, casco, lentes y empecé a pedalear. Me esperaban horas sobre ella y pensaba que tenía que disfrutar y comer cada 30 min según lo planeado”, declaró la deportista.

“Se me hizo un poco largo ya que son 3 vueltas completas a la Isla de Cozumel y no paraba de llover, pero aun así nunca perdí la sonrisa y el ánimo de seguir”, continuó.

Rojas superó sus propios limites al igual que su compañero, Juan Carlos Colin, quien fue un fuerte apoyo, ejemplo a seguir y quien cumplió su 14 Iroman, clasificado al campeonato del mundo el Ironman en Kona, Hawaii.

Rojas es una persona de retos, fuerte en lo físico pero más en lo mental.

“En carrera es la parte donde emotiva ver a tu familia y a la gente. Al bajar de la bici e intentar correr. No podía, me dolía mucho el abdomen bajo. Llegó un momento en el km 25 que literal mi cuerpo ya no sabía lo que hacía. Solo mi mente podía tener el control de pensar que sí podía terminar”, describió la número uno.

La deportista agradeció a sus hijas por ser su principal motivación, dijo sentirse feliz de saber que lo logró su objetivo con disciplina y pasión.

“De que puedes superar a tu mente y confiar en tu cuerpo. Siempre guiados de personas profesionales en nuestro entrenamiento y en alimentación. Confiar en la fortaleza de nuestro cuerpo y mente. Siempre retarnos a lograr ser mejores en nuestra persona y buscar nuevas experiencias”, finalizó.