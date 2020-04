Retroalimentación en el deporte

El orgullo de San Juan del Río, la futbolista profesional de Monarcas, Alma Verania López, permitió conocer más allá de la deportista que es, al compartir qué películas han sido de gran significado en su vida.

En estos momentos de cuarentena la ex seleccionada nacional disfruta el tiempo con alguna buena película en la compañía de su familia, de armar rompecabezas y trabajar al 100 para estar de vuelta a la cancha con Monarcas.

La medallista de Juegos Olímpicos de la Juventud gusta ver películas documentales con las que ha llegado a identificarse.

Contó que una es “Los 100 metros”, dirigida por Marcel Barrera, estrenada en 2016.

“A Ramón le diagnostican Esclerosis múltiples le decían que no podía caminar ni 100 metros. En la situación en la que estoy me identifico, hay muchas dificultades, le dan ataques, le dio una crisis por su enfermedad quiere tirar la toalla”.

La jugadora responde de manera positiva de su cirugía, declaró que gusta de esta película porque es un ejemplo para todos los deportistas de que no hay límites.

“Los limites te los pones tú, creo son de las películas que más me han marcado. Hacer un Iron Man, tienes que correr un maratón, nadar y andar en bici creo 70 kilómetros, imagínate una persona con Esclerosis si te marca, te das cuenta que no hay límites, no hay impedimentos que lo que quieres y luchas por ello lo logras”, expuso.

Recomendó además la película “Gol”, por todo lo que se enfrenta uno de los jugadores del Real Madrid, “muchos nos identificamos en las películas en algún momento de nuestras vidas, me gustó y me hizo reflexionar, más estando en mi situación”.