Ricardo “Shey” López defenderá su título

El queretano Ricardo “Shey” López Reyes expondrá su Campeonato Nacional WBC Profesional de Muay Thai en Monterrey, no sin antes platicar con DIARIO DE QUERÉTARO sobre las expectativas que tiene, así como los objetivos que tiene a corto y mediano plazo pues quiere ser un ejemplo para los niños y jóvenes de nuestra entidad.

CAMPEONATO NACIONAL DE MUAY THAI

López Reyes manifestó que para él es un gran orgullo ser el Campeón Nacional del Consejo Mundial de Boxeo, pues aseguró que la gente de nuestra entidad lo ha recibido muy bien en sus actuaciones y cuenta con el apoyo incondicional de sus amigos, lo cual lo ha animado a que cumpla sus sueños en este deporte de las artes marciales mixtas.

“Para mí es un honor, la gente queretana me ha acogido muy ben, me ha brindado el apoyo, mis amigos siempre están conmigo, es una motivación para mí que siempre confían en que voy a salir victorioso, en esta ocasión el ánimo de mis amigos me ha levantado para realizar mi sueño de irme a los mundiales y en esta ocasión gracias a DIARIO DE QUERÉTARO por brindarme este espacio”.

El peleador queretano expondrá su título de Muay Thai el 27 de febrero en Monterrey, Nuevo León ante el capitalino Óscar Magallanes, actual campeón del organismo IFMA, por lo que se ha estado preparando en la Ciudad de México.

“Estoy muy bien, haciendo una buena preparación en la Ciudad de México, la verdad es que estamos haciendo muy buen trabajo para el 27 de febrero en Monterrey, mi rival es alguien muy difícil y eso me gusta, es Óscar Magallanes y está dirigido por una de las leyendas de aquí de México, Fredy Tavares el “Demonio” le dicen y es tanto así que le paso su apodo a Magallanes y vamos a ver si es muy demonio, viene a los rumbos más altos y vamos a ver si da el ancho el muchacho” señaló el peleador queretano.

CAMPEONATO DEL MUNDO

Después de la defensa de su título nacional en Monterrey, el representante de nuestra entidad viajará a Tailandia para participar en el Campeonato Mundial de Muay Thai WMO, evento que representará para él su tercera participación en campeonato del mundo, certamen en el que confía hacer también un buen papel pues la preparación va muy dirigida a llegar con conocimiento amplio del estilo tailandés.

“A los cuatro días de la pelea en Monterrey nos vamos a Tailandia a competir y vamos a ir ya con muy buen ritmo sobre todo en el estilo tailandés para refrendar esos títulos, pues la preparación que estamos teniendo en la Ciudad de México es con personas que tienen mucha experiencia en ese estilo” externó “Shey” López.

FALTA DE APOYO

Este deportista queretano aseguró que en nuestra entidad hay varios campeones sin embargo no han volteado verlos ni las autoridades ni alguien que los pueda patrocinar para seguir representando a nuestra entidad en competencias tanto nacionales como internacionales, aunque en su caso si ha contado con apoyo de amigos que creen en él y siempre han estado al pendiente de sus peleas.

“En Querétaro tenemos varios campeones y eso el gobierno debería de verlo, que hay personas que somos campeones como el Gladiador Hernández que es campeón del mundo, es un muy buen peleador, Jesús Barragán que también está invitado al mundial, estoy yo que soy campeón de la WBC y si le buscamos más hay más campeones. Hemos estado luchando mucho, buscando oportunidades, con nuestros amigos, nuestros propios alumnos, damos clases en diferentes instituciones, aun no tenemos nuestra propia escuela, no hemos llegado a ese punto, pero tenemos personas que han visto nuestro esfuerzo y al día de hoy nos ayudan con alguna cantidad de dinero, con alguna proteína, con alimentación, le agradezco mucho a Spartan Blue que ha sido de los que me han apoyado entre muchos otros y que no se fijan en nada y aportar para que pueda hacer el campamento y el viaje a Tailandia” aseguró López Reyes.

MAXIMO SUEÑO

Este joven de 31 años, que ha representado a nuestra entidad y a México en Costa Rica, Canadá, China, Panamá, España, Rusia, Bielorrusia y Tailandia, manifestó que uno de sus más grandes sueños es el de poder tener pronto su escuela en nuestra entidad, en la que podrán compartir sus experiencias con las nuevas generaciones para seguir teniendo campeones en las Artes Marciales Mixtas.

“La meta es poner nuestra escuela, que nos puedan reconocer que somos Shey Thai Boxing que somos MMA con experiencias que nosotros tenemos y pues decir que no somos peleoneros, enseñamos en las escuelas en donde damos clases, como ser un peleador en el ring, como profesión, lo que involucra ser un peleador, la disciplina que debes de tener y esperamos que pronto podamos tener esa escuela que es el sueño que tenemos” externó Ricardo “Shey” López quién tiene doce años de experiencia impartiendo sus conocimientos.