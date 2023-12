Rielero Cortés se despidió de los cuadriláteros

Emotiva ceremonia de retiro de los cuadriláteros del referee, “Rielero Cortés” quien desde 1985, dedicó su vida y profesionalismo a la lucha libre y que en la función de Riba en el Cecuco puso fin, cerrando un ciclo de muchas anécdotas en compañía de su familia y los luchadores, Caporal, Orgullo Guerrero, cediendo la batuta a su hijo, Rielero Jr.

José Jesús Rosales Machica nació el 2 de mayo de 1953 en Querétaro, desde pequeño tuvo una gran atracción al pancracio para dedicar treinta y ocho años de su vida como referee. El gran cariño que le tiene a San Juan del Río, lo llevó a elegir a esta ciudad para retirarse de los cuadriláteros.

En el ring El bando de Tinieblas Jr, fueron los vencedores de la lucha estelar

“El camino puede ser largo, corto, fácil incluso difícil pero lo importante es que “Rielero”no se rindió. Pudo ver triunfar y fracasar a muchos, pero hoy te tocó levantar la mano. Los cuadriláteros te despiden con honor y orgullo. Gracias por amar este deporte que no solo es contar hasta tres”, declaró su familia al homenajeado.

Forjador de la escuela de lucha libre de San Juan del Río, “Rielero Cortés”, agradeció al público de San Juan del Río y a las empresas que le abrieron las puertas.

“Nunca pensé fuera a terminar mi carrera en San Juan del Río, es un orgullo terminar en esta bella ciudad. He hecho mi trabajo por 38 años, siempre dedicado, gracias señor Máynez que me dio la oportunidad, gracias gente del Consejo Mundial, Max Proal que me dieron trabajo de punta a punta. No ha habido rincón en donde no esté Rielero”.

Dicho esto se arrodilló para tocar la lona con las palmas y contar las últimos tres golpes, poniendo fin a su trayectoria como referee y ceder el turno a su hijo.

“ Rielero Jr te toca continuar con una responsabilidad, tienes que ser mejor que tú padre, crear tu propio historia, estaré a tu espalda, los consejos no te faltarán”, finalizó.