Rodrigo de Colombres listo para San Luis

El joven piloto de 15 años de edad, Rodrigo de Colombres Junior, está listo para enfrentarbel Súper Óvalo Potosino en la segunda fecha del campeonato Trucks México Series, en donde espera conseguir un resultado positivo.

La segunda fecha de la FB y BOHN Mikel’s Trucks que es el Campeonato de desarrollo de pilotos mas importantes de nuestro país, llega este jueves 30 de julio llegará a San Luis Potosí junto a NASCAR México Series en competencia que se llevará a cabo a puerta cerrada.

Rodrigo de Colombres Junior quién por diversos problemas en su camioneta, no pudo ver acción en la fecha inaugural; señaló que han trabajado y arreglado esos detalles en la #64 de Escudería Telmex/Grupo Centurión/Ciudad Modelo Puebla, con la que verá acción en el óvalo potosino de media milla.

“Estoy muy ansioso por esta fecha, será muy importante para mí ya que será mi primera experiencia en carrera. Desafortunadamente en Querétaro no se dieron las cosas y se tuvieron algunas fallas que ya quedaron resueltas y vamos fortalecidos a San Luis, siempre priorizando el aprendizaje que se pueda tener” aseguró el joven piloto.

El volante de la camioneta #64 reiteró que se ha preparado bien tanto fisica como mentalmente por lo que espera ser competitivo y recuperar los puntos perdidos en la fecha inaugural.

“Me siento con confianza, me he preparado física y mentalmente para este compromiso en el que sin duda espero ser competitivo. Tengo detrás a un gran equipo que me apoya en todo momento para hacer un buen papel en la pista y como ya lo dije, acumular experiencia”, finalizó el piloto.









