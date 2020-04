Rommel Pacheco sueña con la presea olímpica

Si hay un clavadista en México que ha sabido demostrar dedicación y entrega, levantarse de los más profundo y volver a colocarse en el top, sin duda que ha sido el meridense Rommel Pacheco. Contra viento y marea, siendo siempre original, Rommel ha roto todo esquema sin miedo a la crítica.

Durante una carrera que abarca más de 20 años, ha participado en tres Juegos Olímpicos, ha ganado tres medallas en campeonatos mundiales. El nativo de Mérida también ha tenido que lidiar con polémicas situaciones con su misma federación.

Deportes Sin sus mejores figuras, México perseguirá medallas en Tokio 2020

A pesar de ser un deportista tan multifacético, es en la alberca donde sigue brillando de forma especial y donde espera volver pronto para seguir preparándose hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. El atleta ve el aplazamiento de los Juegos como una oportunidad para mejorar.

“La noticia de los Juegos Olímpicos pospuestos para el verano del próximo año me dejó un poco más tranquilo, sabiendo que tendré más de un año para prepararme para llegar a la competencia de la mejor manera”, dijo el deportista de 33 años entrevistado por Tokio 2020.

SENTIMIENTO FAMILIAR

Pacheco está viviendo la actual pandemia del coronavirus desde su casa en Mérida, en el estado de Yucatán. Encerrado y sin poder entrenar en la alberca, el clavadista se entretiene de distintas formas y sigue haciendo ejercicio.

“Estoy leyendo libros y viendo series de televisión. También paso una hora y media haciendo ejercicio todos los días, ya que lo más importante para los clavadistas es mantener la fuerza de las piernas. ¡También hago cardio para que mis abdominales no desaparezcan!”, comenta en un indicio de que para él mantener su imagen en las redes sociales es casi tan prioritario como su forma atlética.

“La verdad es que los deportistas estamos acostumbrados a la rutina, a estar en un mismo espacio. Te despiertas, estás en tu casa o en una concentración, te desplazas al centro de entrenamiento y regresas otra vez a tu casa. Es una vida monótona”.

El popular atleta también está aprovechando la oportunidad para relajarse y descansar, algo que asegura que normalmente no hace.

ES UNA ESTRELLA

Pacheco no exagera cuando asegura que crear contenido en las redes sociales es una tarea importante para él. El deporte de los clavados es muy popular en México gracias a deportistas históricos como Fernando Platas, dos veces abanderado mexicano de la delegación nacional en los Juegos de Sídney 2000 y Atenas 2004.

Precisamente fueron los Juegos en Grecia donde Pacheco debutó en las Olimpiadas y donde empezó a hacerse conocido, una fama que en los últimos años se ha incrementado gracias a su participación en diversos programas de televisión.

Actualmente, el tres veces campeón Panamericano suma más de un millón de seguidores en sus redes sociales. El deportista incluso hizo una aparición especial en el canal de YouTube de Tom Daley. Más tarde, el británico le devolvió el favor, participando en una particular competencia en el canal de Pacheco.

Futbol La Selección Femenil viajan a Lima para su participación en los Juegos Panamericanos

INCURSIÓN EN LA TV

En 2018, el clavadista participó en Exatlón México, uno de los reality shows más populares de México . En este programa, los participantes compiten en diversos circuitos de pruebas físicas y mentales, algo que puso a prueba al deportista.

“En verdad que el reality show me hizo sufrir mucho. Había poca comida y agua, no había luz eléctrica, no había baño.ñ, realmente las condiciones eran bastante precarias y extremas”, subrayó.

Aunque su participación en el programa no se puede comparar con la situación que estamos viviendo debido al coronavirus, Pacheco asegura que esa experiencia le ayudó a ver las cosas con perspectiva.

“El programa me ayudó a valorar las pequeñas cosas, lo que damos por hecho y a lo que no le damos la importancia adecuada, ya sea poder abrazar a alguien, ir a cenar con amigos o salir a tomar un café.

De manera similar, creo que esto es algo que está experimentando mucha gente ahora.

Creo que después de superar esta problemática, todos seremos un poco más humanos de lo que éramos antes”, argumentó.

El año pasado, Pacheco abandonó momentáneamente los trajes de baño por las lentejuelas para participar en la versión mexicana de otro popular programa de televisión, Mira quién baila’. Este desafío le resultó mucho más comparable a su ocupación normal.

“Lo pasé bien porque no me faltaban las comodidades. Vivía en mi casa, comía bien. Fue un entrenamiento bastante fuerte porque entrenaba casi diez horas al día para aprenderme las rutinas. Pero lo pasé bien”, expresó.

El camino a Tokio 2020

A los 33 años, Tokio 2020 probablemente será el cuarto y último intento de Pacheco de ganar el único premio que no está en su colección: la medalla Olímpica.

A pesar de conseguir la plaza de México para los Juegos, aún no se ha confirmado si la FMN lo seleccionará para participar en individuales y sincronizados de trampolín de 3m.

“Me encantaría participar en ambas disciplinas. Es cuestión de esperar. Estoy en contacto con Jahir y, al igual que yo, se está manteniendo físicamente. Cuando sea la hora de competir, lo volveremos a hacer”.

Deportes ¡Plata para México! Adriana Jiménez conquista segundo lugar en clavados de altura

Pero a falta de más de un año para los Juegos en Tokio, Pacheco se apresura a resaltar lo rápido que podría cambiar el sistema de calificación, especialmente después de la pandemia mundial.

“Hoy alguien puede estar en su mejor nivel, pero en un año no sabemos cómo van a ser las cosas. No sabemos qué país se recuperará más rápido, qué países podrán volver a entrenar adecuadamente. Imagino que habrá menos competiciones, lo que traerá muchos cambios. Los que mejor se adapten a lo que está sucediendo son los que tendrán el mejor resultado”, apuntó el deprtista mexicano para finalizar.