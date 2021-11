Rumbo al mundial

Con una gran sonrisa la galardonada con el Premio Nacional del Deporte por CONADE, Janett Alegría nos recibe en su casa en San Juan del Río previo a su participación al Campeonato del Mundo de Estambul, Turquía.

La taekwondoin cuenta que recibió la noticia con inmensa alegría, llevar el nombre de San Juan del Río a escala nacional la llena de orgullo. Agradeció el trabajo de los seleccionados, el de la Federación Mexicana, de la multimedallista olímpica María del Rosario Espinoza.

Luego de ganar con México en los Juegos Parapanamericanos, 3 oros, 3 plata y 1 bronce . En los Juegos Paralímpicos se conseguir la medalla de oro, la primera en la historia de México en Paralímpicos además de un 4º lugar y un 8º lugar.

“Es todo un equipo de trabajo, al final que se haya conseguido el objetivo nos da una gran alegría, ganas de seguir superándonos. Con eso abrimos brecha a que más gente realice este deporte de parataekwondo. Invitarlos a que si tienen alguna amputación de algún brazo, pierna. Invitarlos a que hagan este bonito deporte” detalló la número uno.

“Son un grupo muy disciplinados,, tienen una discapacidad, otros amputación son atletas que no importa su amputación tienen las ganas de salir adelante. Si les digo en 5 minutos se tienen que poner el equipo en 5 min se lo ponen, hasta más rápido que los convencionales. Eso para mí no puedo llegar cansada al entrenamiento, siempre tengo que estar a la altura de ellos, son personas que quieren más que quieren dar lo mejor por México”, agregó.

Acompañada por los seleccionados nacionales, Janett Alegría hizo una escala en su natal San Juan del Río para viajar a la CONADE donde estará trabajando rumbo al Campeonato del Mundo, compromiso que tiene del 11 al 12 de diciembre en Estambul, Turquía.

“La World nos avisó hace una semana y media entonces, nos agarró un poco mal parados porque veníamos en descanso activo, no estábamos enfocados en ninguna competencia, pensábamos que era el próximo año el campeonato”, expuso la deportista. Sin embargo será una gran oportunidad y aceptó el reto junto con los seleccionados para competir buscando entrar en el medallero.

Con el objetivo que más talentos representen a México, Janett Alegría está por abrir en 2022 su academia junto con la número uno María del Rosario Espinoza, acompañar en su formación, ser una opción para los jóvenes como en su tiempo fue el taekwondo para ella.

“ Fue en el año del 97 mi hermana Tere Alegría me llevó a la escuela inicios buscaba karate porque era lo que veía en la tele, pero había taekwondo. Inicie aquí en Riva Palacio con el profesor José Luis Pesquera. Después emigre a Querétaro con el profesor Gabriel Chávez que fue el que me lleva a selección nacional el que me da esa gran oportunidad. Después mis entrenadores en selección nacional, Jonhson Vhang quien me llevó a Juegos Olímpicos de Londres 2012. Obtuve medallas en Universiadas, Panamericanos, Abierto. Lástima que no se dio esa medalla en Londres, pero nos quedamos en 4º lugar” recordó la seleccionada.