Rumbo al Querétaro Maratón | Cómo prevenir dolores durante la competencia

Correr puede llegar a generar molestias físicas, debido a que es una actividad que no se realiza de manera frecuente, por lo que el atleta olímpico Isidro Rico Rangel, señaló que es importante realizar los ejercicios de calentamiento, pero, sobre todo, llevar un ritmo, no exigir de más al cuerpo y mantenerse bien hidratado, además de que la alimentación también es importante, pero recomendó no hacer cambios drásticos en este sentido.

EVITAR DOLORES DURANTE LA COMPETENCIA

El tener dolores durante la carrera, es hasta cierto punto normal, incluso Rico Rangel señaló que siempre habrá molestias cuando se realiza una de estas actividades, que no son a las que está acostumbrado el cuerpo, por lo que es importante llevar una preparación previa y no exigir de más al cuerpo, correr a un buen ritmo y sobre todo en la distancia para la que uno esta preparado, es importante no llevar al cuerpo más allá de eso.

“Correr va a traer algún tipo de molestia, porque estamos exigiendo a nuestro cuerpo algo que no es tan usual, es llevarlo un poquito más allá de lo normal que hacemos, por eso es el entrenamiento, para la carrera, porque hay muchos que van a correr, 5, 10, 21 y los que van a correr el maratón, van a correr de acuerdo a su distancia, prepararse para prever lesiones, durante el entrenamiento, los meses que se van a entrenar es preparar al cuerpo para la competencia, previo es hidratarse, para evitar dolores también es importante correr a tu capacidad, porque si corres a una capacidad que no te corresponde, que no te preparaste y que no estás capacitado para esas, y quieres correr más rápido, tarde o temprano lo vas a pagar”.

HIDRATACIÓN

Otro punto muy importante es la hidratación, previo, durante y después de la carrera, aunque no solamente es beber agua, sino que hay que consumir alguna de las bebidas isotónicas, que pueden ser la comercialmente conocidas, e incluso dijo nuestro experto olímpico que hay algunas bebidas que se pueden preparar en casa, porque el tomar solamente agua solo llenan el estómago y no ayuda a que se tenga una buena hidratación o recuperación de los líquidos que se perdió.

“El maratón como es la reina de las distancias, es más larga, más extenuante, hay que tener más precaución y alimentarse, hidratarse, antes y después y de preferencia con bebidas un poquito mejoradas, no solamente agua, porque el agua solamente te llena, hay bebidas ya conocidas, comerciales, isotónicas, inclusive algunas preparadas caseramente, ahí se pueden prevenir muchas lesiones, calambres, dolores, hay tantas cosas para ello”.