Rumbo al Querétaro Maratón | Todos pueden correr

Hacer ejercicio es una de las recomendaciones que hacen los médicos, para mantenerse saludable e incluso ayudan a estabilizar los niveles de glucosa, colesterol y mejorar la circulación, para ayudar a los temas cardíacos, pero en especial para prevenir no solo estas enfermedades, sino para muchos problemas de salud que se pueden presentar debido al sedentarismo.

Las carreras atléticas, como lo es el evento del Querétaro Maratón, es una oportunidad perfecta para hacerlo, sin importar si padeces alguna enfermedad crónico degenerativa, e incluso si te dio Covid - 19, lo importante es que corras en la distancia en la que estás acostumbrado a hacerlo, así lo señaló el doctor Franklin Moreno en exclusiva para Diario de Querétaro.

ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS

Franklin Moreno externó que las enfermedades crónico degenerativas más frecuentes entre la población queretana, son la Diabetes, Hipertensión, Cardiopatías Isquémicas y la Dislipidemia, que deben tener revisiones periódicas con sus médicos de cabecera, para saber cómo están sus niveles de glucosa en la sangre, de colesterol y deben de saber que es importante realizar ejercicio.

“Las personas con enfermedades crónico degenerativas y que son más frecuentes en nuestra población es la Hipertensión, Diabetes, Dislipidemia y Cardiopatías Isquémicas, entonces las personas que tengan estas enfermedades deben de tener revisiones cada mes, para ver cómo está la presión arterial, los niveles de glucosa en sangre, los niveles de grasa en sangre, como está la función cardiaca, tiene que ser una revisión periódica, pero cuando la persona empieza a hacer ejercicio, mejoran, se controla más rápido ese problema crónico degenerativo, entonces esas personas con esos padecimientos es muy recomendable, es el pilar terapéutico y tienen que llevar una revisión periódica con sus médicos de cabecera”.

DIABETICOS E HIPERTENSOS, PUEDEN CORRER

El experto en medicina general señaló que es recomendable hacer ejercicio y padecer algunas de estas enfermedades no es la excepción, debido a que la actividad física les ayuda a mejorar sus niveles tanto de glucosa, como la circulación en general, por lo que aseguró que sin duda es importante hacer este tipo de actividades.

“Si es recomendable hacer ejercicio, de hecho el ejercicio es uno de los principales pilares terapéuticos, en el tratamiento de las enfermedades crónico degenerativas, principalmente Diabetes Hipertensión, Dislipidemia, tienen la evidencia de que el ejercicio mejora el funcionamiento cardiovascular, mejora los niveles de glucosa en sangre, mejora el aporte de nutrientes en el tejido, mejora la circulación en general y mejora el pronostico a largo plazo de las enfermedades crónico degenerativas, entonces claro que pueden hacer ejercicio”.

Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

CORRER DESPUÉS DE COVID-19

Otra de las enfermedades que afectaron a muchos ciudadanos, fue el Covid – 19, una enfermedad que no solo afectó los pulmones, sino a otros órganos entre ellos el sistema cardiovascular, por lo que sin lugar a dudas el correr o regresar a la actividad física que se realizaba es muy importante, aunque hay que hacerlo paulatinamente, aunque depende de la gravedad y de las secuelas que les haya dejado dicha enfermedad.

“Al principio la situación del Covid, fue algo difícil que atravesamos a nivel mundial, al principio se pensaba que solamente le afectaba al pulmón, pero en realidad afecta muchos órganos incluyendo al sistema cardiovascular, al corazón con problemas serios, entonces después de haber padecido Covid y dependiendo de las secuelas la recomendación es que hagan ejercicio, no hay contraindicación para ello, la recomendación es que una vez que pasa la etapa de convalecencia, si la persona estaba acostumbrada a hacer ejercicio por ejemplo, correr cinco kilómetros, y no tuve secuelas, es decir un Covid Leve, puedo reanudar mis actividades al cincuenta por ciento de como estaba acostumbrado, de ahí ir retomando hasta el nivel que se tenía”.

ALIMENTACIÓN

Franklin Moreno externó que en el tema de la alimentación para las personas que padecen algunas de las enfermedades crónico degenerativas, es importante realizar algunos cambios en los hábitos alimenticios, especialmente el no consumir bebidas azucaradas ni alimentos con grasas saturadas, además de realizar mínimo 20 minutos de actividad física diaria.

“La alimentación es evitar los carbohidratos, reducir el numero de ingesta de grasas, aumentar la ingesta de frutas, de verduras, apostarle a la actividad física, mínimo 20 o 30 minutos diarios y si corren en distancias prolongadas les va mucho mejor, entonces siempre que nos piden recomendaciones de alimentación es cero bebidas azucaradas, cero alimentos con grasas saturadas”.

Foto: Irais Sánchez / Diario de Querétaro

BENEFICIOS DEL EJERCICIO

El especialista en los temas de salud, señaló que otro de los beneficios que tiene el realizar ejercicio, es disminuir la carga de estrés y mejora la función mental, por lo que es bueno que lo realicen las personas, además es importante señalar que lo tienen que hacer en el nivel o en la distancia en la que están acostumbrados a hacerlo, quienes no han hecho nada de ejercicio, lo más importante es empezar a caminar.

“El ejercicio mejora, la función mental, disminuye la carga de estrés, mejora el sistema cardiovascular, los diabéticos mejoran la captación de glucosa, mejoran sus niveles, al inicio cuando esas personas que tienen esa enfermedad crónico degenerativas mejoran y a veces con el puro ejercicio y los cambios en los hábitos alimenticios mejoran sus niveles y no necesitan tantos fármacos y son fácilmente controlables, el sedentarismo es el principal factor de riesgo para que se desarrollen las enfermedades crónico degenerativas”.

TIEMPO RECOMENDADO DE EJERCICIO

Franklin Moreno señaló que en cuanto al tiempo que debe dedicar la población a realizar ejercicio, es de 20 a 30 minutos diarios, esto ayudará a que el organismo empiece a notar los cambios después de esa primera hora de estar en movimiento, por lo que dijo que, en el caso de las carreras atléticas, deberán correr dependiendo de la distancia a la que están acostumbrados a hacerlo.

“Lo recomendable en el tema del ejercicio, es que a partir de 20 o 30 minutos tu organismo empieza a mejorar en la cuestión cardiovascular, sin embargo, el tema de la distancia, de que tan recomendable sea, es dependiendo de tolerancia que tengas al ejercicio, es decir, si yo no he corrido nunca y quiero correr 5 kilómetros, no lo voy a aguantar, entonces la adaptación del ejercicio es de manera progresiva, si una persona que ya está acostumbrada a correr distancias largas si lo puede hacer”.