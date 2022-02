Sacarán la garra en Querétaro

El equipo Tiger Racing sacará las garras en Querétaro, pues sus pilotos Irán Sánchez y Dana Ruz afinan los últimos detalles para lo que será la segunda fecha de la Copa Notiauto, denominada Gran Premio “Ida y Vuelta, Arquitecto Chacho Medina”, pues quieren mejorar posiciones ya que se encuentran en el top ten de la clasificación general de la Copa 1.8, quieren cazar a los líderes provisionales del campeonato.

El ánimo de los dos pilotos está al nivel más alto, su buena participación dentro de la fecha uno de la competencia dentro de la Copa 1.8, fue más que satisfactoria, pues consiguieron sumar una muy buena cantidad de puntos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que Irán marcha en la novena plaza con 142 puntos, con una distancia de 51 unidades con respecto al puntero, mientras que Dana, se coloca en la décima plaza con 136 unidades.

Irán Sánchez se dijo listo para lo que será esta competencia, además de que será una carrera muy divertida por correrse en ambos sentidos, además de que el objetivo es terminar en las mejores posiciones posibles, lo cual está seguro de que conseguirá en esta oportunidad, pues quiere estar entre los primeros cinco en Querétaro.

“Yo me encuentro listo para la segunda fecha de la Copa Notiauto, nos confirmaron que será un hit en el sentido normal y otro a la inversa, eso me hace mucha ilusión, será muy divertido porque a mí me gusta mucho el sentido a favor de las manecillas, estoy seguro que será una carrera muy divertida. Nosotros estamos determinados a culminar en mejores posiciones que la carrera pasada, hemos preparado más el auto y también nosotros lo hemos hecho en lo físico. En definitiva, estamos en búsqueda del top 5 y estoy seguro que lo lograremos”.

Dana Ruz, piloto del auto #31 de Gates, Baby Sons e Itelma Autopartes comentó “este fin de semana esperamos mejorar mucho, colocarnos por lo menos en el top 5 en la Copa 1.8 y para lograr eso hemos trabajado en el auto, el equipo se ha entregado arduamente y todos están súper comprometidos para mejorar nuestra actuación pasada. Me he estado preparando mucho físicamente y mentalmente, para entregarme totalmente en la pista y hacer dos buenas carreras en la Copa 1.8”.