Sacaremos el partido adelante: Jorge Aguilar

El defensa de los Gallos Blancos, Jorge Aguilar manifestó que el duelo del fin de semana ante el conjunto de Necaxa no será nada sencillo pues saben que los hidrocálidos cuentan con buenos jugadores por lo que los queretanos han trabajado muy duro para volver al buen paso en este Clausura 2020.

“Tiene buenos jugadores, rápidos y buenos en todas las líneas. Nosotros estamos trabajando para sacar el partido adelante” destacó el jugador paraguayo luego de la práctica de este jueves por la mañana en las instalaciones del Centro Gallo de Alto Rendimiento.

Jorge Aguilar destaco que a su llegada le costó un poco la adaptación por la altura, sin embargo, ahora ya ha tomado más confianza y siendo que se ha adaptado muy bien por lo que está trabajando al máximo para poder estar atentos, concentrados y a la disposición del técnico Víctor Manuel Vucetich

“Me costó un poco la adaptación por la altura y por el ritmo dinámico. Ahora me estoy sintiendo bien y voy agarrando confianza. La ciudad es muy bonita. Me tocó jugar en Copa MX y debutar en Liga. Me siento bien y tratando de trabajar al máximo. Vucetich nos pide estar atentos y concentrados” externó el jugador de la escuadra queretana.

El defensor paraguayo reiteró que no quiere soltar la titularidad, además de que sabe que hubo jugadores de su país que han hecho historia con el conjunto queretano, por lo que él intentará hacer lo mismo

“Llegué a trabajar doble turno para estar al parejo lo más rápido posible. Me siento bien físicamente e igual me toca trabajar fuerte para no soltar ese puesto. Hay futbolistas paraguayos que dejaron historia aquí y trataré de hacer lo mismo”.