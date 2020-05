Salvador de Alba tiene metas por cumplir

Con solamente 20 años el piloto tapatío Salvador de Alba Junior, campeón de la Súper Copa 2019 en la Copa Mercedes-Benz, fue muy claro al señalar que tiene metas por cumplir pues no sabe cuánto tiempo podrá estar en el automovilismo y ya está también preparándose académicamente y reiteró la importancia del título conseguido la campaña pasada.

“Una de mis prioridades es finalizar mi carrera de finanzas, en la cual ya curso el cuarto semestre, no sé qué puede pasar más adelante en mi trayectoria deportiva y es por ello que un título tiene relevancia” externó el piloto del Sidral Aga/ Red Cola quien ya había iniciado con su camino internacional, pero por la pandemia tuvo que detenerlo, aunque lo retomará en cuanto todo esto pase.

Deportes Satisfecho con su vida

La pasión de Salvador por el automovilismo surgió desde los ocho años, pero el joven tapatío aseguró que la obtención del título la temporada pasada “para mí fue muy importante quedarme con el campeonato de la Copa Mercedes-Benz de Súper Copa, no fue fácil porque llegamos a la final en Puebla donde se disputaron dos carreras como líder de las posiciones, pero si algo pasaba en la primera y no podía correr la segunda todo se venía abajo, afortunadamente las cosas se dieron como se tenían pensadas y me llevé un campeonato que dedico a mi familia, al equipo y por supuesto a mis patrocinadores Red Cola-Sidral Aga”.

Sobre la reanudación de las actividades dijo que como piloto no ve las horas que se continúe con la temporada, pero que también hay que pensar en la salud de las personas que es lo más importante, por lo que por lo pronto continuará participando en el campeonato virtual esperando que muy pronto se puedan volver a tener una carrera real, con toda la magia y el ambiente que esto implica.

Salvador de Alba Junior probó un kart a los 8 años, despertando desde entonces su pasión por el automovilismo que ya traía en las venas