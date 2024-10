Sanjuanense Carlos Hernández cumple con objetivos en el Maratón de Berlín

Sobresaliente participación del corredor Carlos Hernández en el Maratón de Berlín Abbott World Marathon, edición número 50, para poner en alto el nombre de San Juan del Río y México, logrando tres de los objetivos que se había planeado, entre ellos superar su marca personal.

Todos los sacrificios valieron la pena para el maratonista quien corrió con más de 58 mil atletas de los 161 países presentes, en uno de los seis más importantes, tan sólo para ingresar al Maratón tuvo dar la marca, haciendo de esta competencia una de las más difíciles. Lo cual hizo de este evento, una experiencia única para el corredor.

Con la disciplina que lo caracteriza, Hernández logró un top 20 a nivel mundial, el lugar 17 de la selección mexicana, registrando una marca de 2 horas con 44 minutos. El proceso no fue fácil al no contar con la pista de atletismo para hacer trabajo de velocidad, tuvo que buscar alternativas para no afectar con el plan de entrenamiento, al final se logró con cumplir con éxito.

El proceso no fue fácil al no contar con la pista de atletismo, en el que tuvo que recurrir a nuevas rutas. Foto: Cortesía / Carlos Hernández

El deportista hizo un balance positivo de lo que fue el evento, dijo estar orgulloso de haber dado su mejor esfuerzo y sabe que hay mucho por mejorar por lo que continuará enfocado en nuevos proyectos.

Con nueve años de trayectoria en el atletismo, Hernández Alvarado es un apasionado de correr, además es Ingeniero Industrial que gusta emprender y potencializar nuevos proyectos, quien tiene por principal motivación su familia y amigos, quienes lo han ayudado a superar lesiones y cualquier tipo de obstáculos, para destacar tanto en trail como en el running.