Sanjuanense gana certamen nacional de Fisicoculturismo

Julio César Osornio Reséndiz logró el primer lugar nacional de Fisicoculturismo en la categoría 80 kilógramos colocando el nombre de San Juan del Río en lo más alto en Oaxtepec.

Las horas de entrenamiento y sacrificios desde 2017 tuvieron su recompensa para figurar luego de competir con los representantes de Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Ciudad de México.

El campeonato Nacional Selectivo es la segunda competencia más importante a nivel nacional, en esta competencia van atletas de todo México y son los mejor preparados.

“Es una competencia muy difícil ya que normalmente la mayoría hace su preparación anual solo para esta competencia, por ello es mucha felicidad y satisfacción haber ganado el primer lugar y poner en alto a Querétaro, al gimnasio CH Club que me abrió las puertas y a mi amigo y entrenador Salvador Chávez Cortes”, expuso el número uno.

Osornio Reséndiz ha dedicado toda su vida a hacer ejercicio pasando por la tercera división con los extintos Gavilanes de San Juan. Ha sido en el fisicoculturismo la disciplina que le ha dejado muchos beneficios, dejando de lado lo estético.

“Soy una persona muy nerviosa y que se estresa fácilmente, entonces todos estos problemas los controlo en el gimnasio, también me ha ayudado mucho a descansar mejor, antes dormía pocas horas y sufría de insomnio, también me ha ayudado a ser disciplinado, ahora tengo horarios para todo, me ha ayudado a organizarme y aprendí a cocinar”, declaró el campeón.

César es una persona que gusta de retos por eso ahora junto a su equipo se están preparando para el Mr. México.

“Esta es la competencia más importante de México, aquí van los mejores culturistas del país, será una competencia más difícil, por ello estamos ya enfocados en llegar en la mejor forma física posible. Posterior a la competencia que es en septiembre, haremos una pausa para descansar, y regresar a la preparación en noviembre o diciembre según la planeaciones que hagamos con el preparador”, explicó

El campeón agradeció a su equipo por estar en todo el proceso, un agradecimiento especial a Salvador Chávez Cortes.