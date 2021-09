Sanjuanense gana plata en los Juegos CONADE

Juan Martín Gallegos Miranda con 18 años de edad hizo historia con la selección queretana de basquetbol al lograr medalla de plata en los Juegos Nacionales de CONADE que se jugaron en Morelia, en los que sufrió de la fractura del ligamentos de la mano derecha por lo que fue operado y ya se recupera.

El jugador estuvo en cirugía a cargo del seguro de CONADE en donde le colocaron clavos y placa. Deberá reposar de 8 a 12 semanas para gradualmente integrarse a los juegos. Le deseamos pronta recuperación.

Agradeció el apoyo de sus compañeros, entrenadores a la familia Perez Trejo que lo llevaron a los entrenamientos para cumplir con su compromiso y llegar a selección.

Con carácter y sin pausas, el jugador se encuentra haciendo el propedéutico para entrar a la carrera de Fisioterapia en la UAQ.

Originario de San Juan del Río, el alero, botador pasó a poste ya que en la selección es de los más altos, mide 1 metros 88 centímetros y tuvo que hacer frente a los representantes de otros estados, algunos con más altura.

Juan Martín tuvo que ganarse su lugar en selección, convencer a los profesores que era él quien debía formar parte del representativo. Adaptarse a los entrenamientos ya que debido a la pandemia, al estar en un deporte de conjunto tuvo que seguir las formas de poder entrenar con los demás compañeros y mantenerse sano.

“Antes de la pandemia había hablado con el profesor Avendaño, me dijo fuera a los entrenamientos, en eso sucede la pandemia de Covid-19. Una vez que estuvimos en semáforo verde a un año de distancia se me hacia muy difícil, me enteré si se realizarían los Juegos, fue ahí que volví hablar con el coach para ver qué pruebas se iban a dar, que vieran mis capacidades y fuera convocado a selección”, recordó el jugador.

La respuesta fue positiva, participando en la Copa Vallarta y la Copa Dunk esos torneos fueron claves para que el coach viera sus capacidades y hacer equipo con el también sanjuanense, Diego Pérez Trejo, Carlos Olvera Mora, Marco Zárate González, Juan Diego Abreu Sosa, Iván Mayo Guzmán, Daniel Zárate González, Eliab Álvarez Niño, Jorge Lazo Ponce, Allan Carroll, Josué Rivera, Christian Díaz.

Ahora espera su pronta recuperación con la meta puesta en ocupar un lugar en selección para sumarse al roster nacional.

El equipo varonil de la categoría 2004 fue dirigido por los profesores, Jorge Rincón, Daniel Avendaño, logrando para Querétaro medalla de plata. Gallegos Miranda formó parte del combinado que fue asignado al denominado grupo de la muerte enfrentándose a Chihuahua, Sinaloa, Puebla y Michoacán.

Al preguntarle por el nivel de juego en San Juan del Río dijo.

“El basquetbol en SJR es muy bueno sobre todo en los niños y jóvenes. A nivel de selección SJR se queda corto ya que hay muchos entrenamientos que no prestan a sus jugadores para representar a SJR, lo que daría una selección muy competitiva”.

Por último invitó a los lectores a seguir sus sueños.

“Luchen por sus sueños aférrense a ellos porque sino lo hacen nadie más lo hará”, finalizó.